Sorpresa in casa Nizza | Balotelli torna ad allenarsi | chiarimento con Vieira prima della

Grande Fratello - che paura! Il tetto della Casa non tiene ed è caos. Brutta Sorpresa per gli inquilini : Grande Fratello , ci mancava pure questa. L’edizione numero 15, quella che dopo tanti anni ha visto il Grande ritorno di Barbara D’Urso al timone del reality, è ‘chiacchierata’ da prima del debutto. Non sono infatti mancate le polemiche sulla ‘natura’ dei concorrenti, molti dei quali tutto fuorché ‘nip’. Pensiamo a Simone Coccia Colaiuta e Luigi Favoloso, che hanno due compagne famose. Ma ...

SIMONE COCCIA COLAIUTA/ Il primo finalista : pronta la Sorpresa in casa (Grande Fratello 2018) : SIMONE COCCIA COLAIUTA , riuscirà nuovamente a salvarsi dall'eliminazione? Il forte legame con Lucia Bramieri e la minaccia di fare i nomi di altri squalificabili (Grande Fratello 2018) (Pubblicato il Wed, 23 May 2018 00:48:00 GMT)

Chi è Kyra - il cane di Danilo Aquino / Sorpresa "a metà" per il romano nella Casa del Grande Fratello 2018 : Chi è Kyra , il cane di Danilo Aquino . nella Casa del Grande Fratello 2018 , Barbara D'Urso mostra le immagini della cagnolina ma la Sorpresa è un'altra...(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 22:55:00 GMT)

Luciana Littizetto fulminata dalla Rai - la decisione a Sorpresa - da godere - : rispedita a casa. E ora... : Questa volta la Rai ha detto no a Luciana Littizzetto . La comica torinese storica e sboccata spalla di Fabio Fazio a Che tempo che fa è un'ospite quasi fissa di Maria De Filippi a Mediaset e non ...

Blindspot 4 ci sarà : arriva a Sorpresa il rinnovo per la meno vista delle serie di casa NBC : Sembrava impossibile, eppure è ufficiale: Blindspot 4 ci sarà . Il network americano NBC ha annunciato nella giornata di giovedì 10 maggio il rinnovo della serie con protagonisti Jaimie Alexander e Sullivan Stapleton, che avrà quindi una quarta stagione. La notizia stupisce non poco gli attenti ai numeri dei rating, visto che dopo gli ottimi numeri della prima stagione Blindspot ha visto progressivamente calare a picco i propri spettatori ...

Droga nascosta in casa - ma non è l'unica Sorpresa : trovati anche 3 assegni e un bancomat intestati ad altre persone. Arrestato : Cocaina e eroina in quantità, ma anche hashish e tutto il materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, compresa la sostanza solitamente utilizzata per tagliare la Droga. Non mancava nulla ...