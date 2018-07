Sony Xperia XZ3 | svelati prezzo e scheda tecnica da uno store inglese

I Sony Xperia XZ2 e XZ2 Compact si aggiornano con le patch di sicurezza di luglio : Il team di Sony nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di un nuovo update per i Sony Xperia XZ2 e Xperia XZ2 Compact. Ecco le novità introdotte L'articolo I Sony Xperia XZ2 e XZ2 Compact si aggiornano con le patch di sicurezza di luglio proviene da TuttoAndroid.

La TWRP 3.2.2 arriva su due Sony Xperia - un Motorola ed uno Xiaomi : TWRP. Quattro consonanti, infinite possibilità per coloro che "lo smartphone non serve solo a comunicare ma anche, e soprattutto, a divertirsi con le ROM" L'articolo La TWRP 3.2.2 arriva su due Sony Xperia, un Motorola ed uno Xiaomi proviene da TuttoAndroid.

Sony Xperia XZ2 Premium porta la fotografia su smartphone all'estremo - : E' lo smartphone con la registrazione video dalla sensibilità ISO più elevata al mondo: 12800 per i filmati e 51200 per le foto, il tutto nel palmo della mano Sony annuncia Xperia XZ2 Premium, dotato di uno dei migliori comparti fotografici mai integrati in uno smartphone. Con ...

Sony Xperia XZ3 potrebbe montare quattro fotocamere : Sembra che Sony sia in procinto di lanciare un nuovo smartphone top di gamma, Sony Xperia XZ3, che stando ad alcuni rumor dovrebbe montare […] L'articolo Sony Xperia XZ3 potrebbe montare quattro fotocamere proviene da TuttoAndroid.

Sony presenta Xperia XA2 Plus e svela una data per Xperia XZ2 Premium in Italia : Sony annuncia il nuovo Sony Xperia XA2 Plus e una data per la disponibilità di Sony Xperia XZ2 Premium in Italia: andiamo a scoprire caratteristiche tecniche e dettagli dei due smartphone. L'articolo Sony presenta Xperia XA2 Plus e svela una data per Xperia XZ2 Premium in Italia proviene da TuttoAndroid.

È Sony Xperia XZ Premium lo smartphone più apprezzato secondo AnTuTu : AnTuTu pubblica la classifica di giugno relativa agli smartphone più apprezzati dagli utenti: Sony Xperia XZ Premium guida la classifica, quasi completamente dominata da smartphone "vecchi". L'articolo È Sony Xperia XZ Premium lo smartphone più apprezzato secondo AnTuTu proviene da TuttoAndroid.

I Sony Xperia XZ1 - XZ1 Compact e XZ Premium si aggiornano con le patch di sicurezza di luglio : Sony ha dato il via al rilascio di un nuovo update per tre dei suoi smartphone: stiamo parlando dei Sony Xperia XZ1, Xperia XZ1 Compact e Xperia XZ Premium L'articolo I Sony Xperia XZ1, XZ1 Compact e XZ Premium si aggiornano con le patch di sicurezza di luglio proviene da TuttoAndroid.

Android P Beta 3 anche per Sony Xperia XZ2 : ecco cosa è cambiato : Sony Xperia XZ2 era nella lista tirata fuori un po' a sorpresa da Google all'atto della presentazione delle prime Beta di Android P L'articolo Android P Beta 3 anche per Sony Xperia XZ2: ecco cosa è cambiato proviene da TuttoAndroid.

Sony rivendica l’etichetta da innovatore con un’infografica in cui elenca i primati di Xperia : Magari un po' piccata da coloro che non vedono nel marchio una grande propensione all'innovazione, in un'infografica Sony rivendica i primati di Xperia L'articolo Sony rivendica l’etichetta da innovatore con un’infografica in cui elenca i primati di Xperia proviene da TuttoAndroid.

LineageOS 15.1 - supporto esteso a Sony Xperia XA2 - Moto Z2 Force e ASUS Zenfone 2 Laser : LineageOS, uno tra i progetti più trasversali che ci siano, è giunta alla versione 15.1 basata su Android 8.1 Oreo, e si prepara al supporto di altri gadget L'articolo LineageOS 15.1, supporto esteso a Sony Xperia XA2, Moto Z2 Force e ASUS Zenfone 2 Laser proviene da TuttoAndroid.

Sony già al lavoro su un nuovo Xperia con Snapdragon 855 e ben 8 GB di RAM? : Per la cronaca, i risultati ottenuti nel test sono di 3.033 punti in singe-core e ben 10.992 punti in multi-core, segno di una potenza impressionante messa in campo grazie al nuovo SoC di Qualcomm.

Sony Xperia XZ2 Premium : preordine il 9 luglio - disponibilità dal 30 ma che prezzo! : Dopo oltre due mesi dalla presentazione ufficiale di Sony Xperia XZ2 Premium, finalmente abbiamo una data di commercializzazione: il 30 luglio, infatti, il device arriverà […] L'articolo Sony Xperia XZ2 Premium: preordine il 9 luglio, disponibilità dal 30 ma che prezzo! proviene da TuttoAndroid.

Patch di giugno per Samsung Galaxy S8/S8 Plus - Sony Xperia XA2/XA2 Ultra e ASUS ZenFone 3 : Samsung Galaxy S8 e S8 Plus ricevono in Europa un nuovo aggiornamento con le Patch di sicurezza di giugno 2018, seguiti da vicino da Sony Xperia XA2 e Xperia XA2 Ultra, che "saltano" direttamente da quelle di marzo, e da ASUS ZenFone 3 (ZE552KL). L'articolo Patch di giugno per Samsung Galaxy S8/S8 Plus, Sony Xperia XA2/XA2 Ultra e ASUS ZenFone 3 proviene da TuttoAndroid.

Patch di giugno per Samsung Galaxy S8/S8 Plus - Sony Xperia XA2 e XA2 Ultra : Samsung Galaxy S8 e S8 Plus ricevono in Europa un nuovo aggiornamento con le Patch di sicurezza di giugno 2018, seguiti da vicino da Sony Xperia XA2 e Xperia XA2 Ultra, che "saltano" direttamente da quelle di marzo. L'articolo Patch di giugno per Samsung Galaxy S8/S8 Plus, Sony Xperia XA2 e XA2 Ultra proviene da TuttoAndroid.