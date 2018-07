Sono state scoperte 12 nuove lune intorno a Giove

Violenze psicologiche all'asilo : ecco perché due maestre Sono state condannate : Schiaffi sulla testa, sulle gambe e sul sedere e poi Violenze psicologiche con frasi del tipo 'Ti taglio le mani' oppure 'Vi stacco la testa'. E poi, senz'acqua per quaranta minuti, per non essere ...

31 persone legate al clan malavitoso Casamonica Sono state arrestate a Roma - Cosenza e Reggio Calabria : 31 persone legate al clan malavitoso Casamonica sono state arrestate questa mattina dai carabinieri nelle province di Roma, Cosenza e Reggio Calabria. Altre 6 persone sono ancora ricercate dai carabinieri. Gli arresti sono stati ordinati dal gip di Roma su

Almeno dieci persone Sono state uccise nel nord-est del Mali - vicino al confine con il Niger : Domenica 15 luglio Almeno dieci persone sono state uccise nel nord-est del Mali, vicino al confine con il Niger. Negli ultimi mesi in questa zona sono morte più di cento persone e tra loro molti civili, a causa degli scontri

Shorts di jeans non ne abbiamo mai abbastanza e quelli a vita alta Sono amore assoluto h24 tutta estate 2018 : Un evergreen in grado di stupire senza se e senza ma, e che soddisfa tutti i gusti del mondo più uno. Gli Shorts di jeans a vita alta sono la vecchia/nuova ma comunque immortale ossessione della ...

MotoGp – Petrucci quasi leader delle Fp2 al Sachsenring - Danilo forte ma inconsapevole : “non so quali Sono state le modifiche alla moto” : Danilo Petrucci e le sue sensazioni dopo le seconde prove libere del Sachsenring, il pilota italiano contento del feeling con la sua moto Dopo Andrea Iannone, leader delle prime prove libere del Gp di Germania, è Jorge Lorenzo a segnare il tempo più veloce nelle Fp2. Seguono allo spagnolo sul circuito del Sachsenring Petrucci, Iannone, Dovizioso e Marquez. Clamoroso diciassettesimo tempo di Valentino Rossi, che fuori dalla topten domani si ...

Bari - Cesena e Avellino Sono state escluse dal prossimo campionato di Serie B : La Commissione per la vigilanza e il controllo delle società di calcio professionistiche — la Covisoc — ha escluso le società di Bari, Cesena e Avellino dal prossimo campionato di Serie B, a cui avrebbero dovuto partecipare dopo aver ottenuto

12 persone Sono state ferite da un'esplosione in uno stabilimento chimico al Cairo : 12 persone sono state ferite da un'esplosione in uno stabilimento chimico vicino all'aeroporto del Cairo. Secondo un portavoce dell'esercito egiziano, l'esplosione è avvenuta in un deposito di combustibili a causa delle temperature troppo alte. Le 12 persone ferite sono state ricoverate:

Le accuse contro la pornostar Stormy Daniels Sono state ritirate : Michael Avenatti, l'avvocato della pornostar Stormy Daniels, ha fatto sapere che le accuse contro la sua cliente, arrestata l'11 luglio in uno strip club di Columbus, in Ohio, sono state ritirate. Daniels era stata accusata di aver toccato tre poliziotti

Il nuovo trailer di No Man's Sky mostra le diverse nuove funzionalità che Sono state aggiunte dal lancio : Quando No Man's Sky è stato originariamente pubblicato un paio di anni fa, molti fan sono rimasti comprensibilmente delusi e hanno smesso rapidamente di giocare. Ora il gioco sta finalmente aprendosi la strada verso Xbox One e alcuni fan potrebbero dare un'altra possibilità al titolo.Hello Games e Xbox hanno deciso di parlare direttamente a questi giocatori, dato che, come segnala Dualshockers, lo sviluppatore ha rilasciato un trailer nuovo di ...

Ombretti liquidi : cosa Sono - come si usano e i colori dell’estate : Hanno il packaging di un lipstick e sono perfetti da portare nel beauty in viaggio, gli Ombretti liquidi sono un salvavita per chi non vuole portarsi pennellini di varie misure per sfumare, delineare o stendere il colore. E anche per chi ogni tanto si lascia prendere dalla pigrizia e dall’indolenza: infatti grazie all’applicatore incorporato, l’ombretto liquido è molto facile da stendere e da usare. Gli Ombretti liquidi possono ...

Governo - Draghi : “Per dare un giudizio aspetto fatti : finora ci Sono state parole” : Mario Draghi sospende il giudizio sulle linee di politica di bilancio del nuovo Governo in Italia in attesa dei “fatti“. E sui “rischi al ribasso” delineati dallo scenario della Banca centrale europea sull’economia dell’Eurozona specifica: “sono connessi principalmente alla minaccia dell’accresciuto protezionismo“. Il presidente della Bce ha risposto così alle domande degli eurodeputati durante la ...

In forma smagliante per l’estate : i costi degli attrezzi non Sono più una scusa : Attraverso il canale online è possibile risparmiare quasi fino al 40%: -15,2% per gli attrezzi da palestra come panche o attrezzi per il body building, -20,3% per le cyclette, – 27% per i tapis roulant e addirittura -39,9% per i pesi. Con l’inizio ufficiale della stagione estiva si avvicina inesorabile la temuta prova costume che rappresenta il momento dell’anno in cui più di tutti si fa i conti con la propria forma fisica. Che si ...

L'OPAC dice che nell'attacco chimico di Douma - in Siria - fu usato il cloro - ma per ora non Sono state trovate tracce di agenti nervini : Venerdì è stato diffuso il rapporto preliminare dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPAC) sull'attacco aereo compiuto lo scorso 7 aprile a Douma, città Siriana allora controllata dai ribelli e poi conquistata dal regime del presidente Siriano Bashar al

Thailandia - perché Sono state sospese le operazioni di salvataggio dei ragazzi nella grotta : perché il governo thailandese ha deciso di sospendere le operazioni di soccorso dei ragazzi nella grotta? Dopo che quattro dei 12 ragazzi intrappolati sono stati tirati fuori sani e salvi, per i loro compagni e l'allenatore ancora nella cava si dovrà attendere lunedì: la decisione è stata presa per preparare nuove forniture di ossigino, quasi tutte terminate in questa prima fase dei salvataggi.Continua a leggere