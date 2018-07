“Sono state le angurie” In 16 finiscono in ospedale È lì che si scopre il perché

caffeinamagazine

: Queste tristi immagini sono state riprese a Santo Domingo, capitale della Repubblica Domenicana. Abbiamo assolutame… - SVignaroli : Queste tristi immagini sono state riprese a Santo Domingo, capitale della Repubblica Domenicana. Abbiamo assolutame… - CarloCalenda : Il problema è vostro non mio Paolo. Le prime iniziative di Di Maio sono state disastrose per le imprese e per i lav… - Antonio_Tajani : Queste giovani rifugiate somale ed eritree mi hanno raccontato le orribili violenze che hanno subito nei campi libi… -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Difficile resistere alla tentazione, con le temperature estive di questi giorni pieni d’afa e caldo rovente, di una bella festa per lasciarsi un po’ andare con gli amici e magari abbandonarsi a qualche bicchiere tutti insieme. L’importante, però, è non esagerare con i bagordi, per non correre il rischio di finire nei guai come questi ragazzi che avevano cercato al meglio la ricorrenza di turno, il compleanno di uno di loro. Il gruppo era composto da una quindicina di persone, tutte in età compresa tra i 16 i 19. Il party, però, è presto sfuggito di mano e ha finito per trasformarsi in una notte che difficilmente i giovani potranno dimenticare. In stato di ubriachezza sono dovuti infatti ricorrere alle cure mediche del San Bortolo o della guardia medica per una scorpacciata di anguria innaffiata di bevande alcoliche. Tutto è successo a Vicenza, ...