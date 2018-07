“Sono pericolosi | fate attenzione” L’allarme da non sottovalutare in spiaggia

caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Tempo di estate, di caldo atroce e di bagni rinfrescanti in mare ai quali non è proprio possibile rinunciare. Con l’accortezza, però, di sapere bene quello che si fa una volta in acqua, per evitare di trovarsi in situazioni spiacevoli e potenzialmente molto pericolose. A partire da un’operazione per molti banale: controllare sempre con attenzione il colore delle bandiere e non sfidare la sorte quando sono rosse, anche se non ne capiamo il motivo. Bene, inoltre, cercare mete dove è garantita l’assistenza bagnanti, rinunciando al fascino delle aree isolate. Infine, un elemento fondamentale è la capacità di riconoscere una corrente di risacca, un fenomeno naturale più frequente di quanto di creda che può mettere a serio rischio anche un abile nuotatore. Chiamate in inglese “rip current”, si tratta di correnti litoranee che si trovano vicino alla costa e ...