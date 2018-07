Sonia Viale vicepresidente Regione Liguria | Grande soddisfazione per intesa

liberoquotidiano

: New post: 'Eni: vicepresidente Regione Liguria, grande soddisfazione intesa con Gaslini ' - Le_Valentinois7 : New post: 'Eni: vicepresidente Regione Liguria, grande soddisfazione intesa con Gaslini ' - taxistalobbysta : RT @sottoinchiesta: Oggi a @sottoinchiesta con @manufalcetti: la fine dei #vitalizi? con @MarioGiordano, Giuseppe Gargani e @GiuseppeMarazz… - MaiStefano : Oggi in giunta regionale abbiamo approvato su mia proposta e dell'assessore Sonia Viale, il Protocollo d’intesa... -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Genova, 17 lug. (Adnkronos) - "Non posso che essere soddisfatta come assessore dellaper questo riconoscimento ulteriore dell'ospedale Irccs Gaslini a livello internazionale: si conferma un luogo anche per la didattica per diffondere la conoscenza, la sapienza di chi opera in questo luogo pe