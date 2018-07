Sondaggi Politici Consenso Governo Lega-M5s ‘boom‘ | ma il 74% vuole comunque rimanere

Sondaggi Politici - Movimento 5 Stelle e Lega sono pari e insieme raggiungono il 60% : I due partiti che sostengono il governo Conte, Movimento 5 Stelle e Lega , raccolgono praticamente lo stesso numero di elettori arrivando insieme al 60% del consensi. Stabile il Pd intorno al 18%, anche se per la maggioranza degli intervistati "non sta facendo alcuna opposizione ed è scomparso dalla scena politica".Continua a leggere

Sondaggi Politici SWG per La7 : la Lega al 30 - 1 per cento si conferma primo partito : Matteo Salvini vola nei Sondaggi politici, ma ormai non è una novita'. In base all'ultima indagine SWG condotta per il TgLa7 di Enrico Mentana, la Lega si conferma il primo partito nelle preferenze degli italiani, davanti al Movimento 5 Stelle. Al terzo posto, staccatissimo, il PD. Dunque allo stato attuale, sommando le percentuali dei due componenti del governo cosiddetto giallo-verde, si sfiora praticamente una maggioranza bulgara. Testa a ...