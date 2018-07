Softball | Europei U19 2018 | Italia molto facilmente vittoriosa contro l’Ucraina | seconda

Softball - Europei U19 2018 : Italia a valanga contro Israele. Stasera l’ultimo impegno della fase a gironi : Non era facile riprendersi dopo la batosta di ieri sera contro l’Olanda, ma l’Italia ha reagito da grande squadra. Israele non era un test probante, ma il 32-0 è un risultato piuttosto convincente per il prosieguo del cammino agli Europei U19, non tanto per le proporzioni del punteggio, quanto per la prestazione messa in scena dalle ragazze di Enrico Obletter. La partita tecnicamente ha avuto poco da dire, sbloccata già nel primo ...