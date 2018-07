Social network | il Mondiale di Instagram lo vince il Brasile

I desideri della Generazione Alpha - tra Internet dei giocattoli e Social network : Dei Millennial si è parlato in lungo e in largo. Ma cos’è la Generazione Alpha? Il termine è stato coniato dal sociologo Mark McCrindle per indicare le persone nate dopo il 2010, la cui quotidianità quindi è pervasa dalla tecnologia in ogni suo aspetto come mai accaduto prima d’ora. Per capire come si muovono i meccanismi di questa Generazione immersa e come chi sta intorno – neanche a dirlo, aziende in primis – si debba muovere per ...

Intervista – Jerry Calà : «Io - gli anni ottanta ed i Social network : ci vuole più contatto e meno chatto» : “L’estate non è una stagione ma uno stato d’animo” questo è il motto che Jerry Calà, uno dei volti più noti della commedia all’italiana, regista e attore di film cult come “Sapore di mare” e “Rimini Rimini”, ripete al termine di ogni suo spettacolo che da oltre vent’anni richiama giovani e non alla ricerca di qualche ora di spensieratezza. Oggi l’ex gatto di Vicolo Miracoli, dopo aver battuto il record di visualizzazioni ...

Instagram down : Social network non funziona/ Ultime notizie : server fuori uso per adesivo “Fammi una domanda”? : Instagram down: social network non funziona. Cosa è successo? server fuori uso per la funzione "Fammi una domanda?". Problemi anche in Italia. Le Ultime notizie sull'applicazione(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 21:19:00 GMT)

Cristiano Ronaldo - re dei Social network : Ok, ma cosa succede se paragoniamo il Pallone d'Oro alle altre star dei social network? La lotta è aperta, e Cristiano Ronaldo trionfa su Facebook: nessuno come lui, nel mondo. Su Instagram, invece, ...

Terrorismo - espulso giovane che faceva proselitismo sui Social network : Il Viminale ha firmato l'espulsione, per motivi di sicurezza dello Stato, di un 31enne tunisino ritenuto "pericoloso per la sua contiguità ad ambienti dell'estremismo islamico". ...

Twitter ha smentito che la rimozione di bot e account fake riduca il traffico sul Social network : Twitter ha smentito che la rimozione degli account fake dal social network abbia un impatto significativo sui numeri e sul traffico della piattaforma, come aveva sostenuto un articolo uscito sul Washington Post. L’articolo sosteneva che Twitter avesse sospeso più di The post Twitter ha smentito che la rimozione di bot e account fake riduca il traffico sul social network appeared first on Il Post.

Kaspersky Lab : bambini online interessati a video - Social network e messaggistica : Siamo nel pieno delle vacanze estive, un periodo preferito anche da bambini e poco più che adolescenti perché generalmente libero dagli impegni scolastici e che permette di dedicare maggiore tempo allo svago e al divertimento. E’ inevitabile, però, che in un’epoca in cui siamo costantemente connessi, aumenta anche il tempo che i bambini hanno a disposizione per usare le nuove tecnologie e, di conseguenza, navigare su ...

"Dignità" - un decreto per occupare i Social network : Nei contenuti, il cosiddetto "decreto dignità" non innova granché rispetto alla vigente legislazione in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e licenziamenti. Non rimuove l'obbrobrio delle "tutele crescenti", non ripristina la disciplina dell'ex art.18 dello Statuto dei lavoratori, che sanciva il diritto a richiedere la reintegra nel posto di lavoro nel caso di licenziamenti "senza giusta causa". Né si ...

Le ingegnere di Twitter : noi pagate di meno. Ma il Social network vince il primo giudizio : ROMA - In tribunale, Twitter vince il primo round. Le 135 ingegnere - che lavorano o hanno lavorato per Twitter - avranno sì il diritto di contestare le discriminazioni subite, come stipendio e ...

Gragnano - Furto in appartamento - la denuncia sui Social network : Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Gli arbitri stabiesi brindano al bis, Carrione raggiunge Acanfora in serie C Castellammare - Latitante a soli 15 anni, arrestato dai carabinieri ...

Gli italiani amano smartphone - tablet - Internet e Social network : L'ultimo report di Agi-Censis, presentato in occasione dell'Internet Day, ci svela quali sono le abitudini degli italiani per quanto riguarda l'uso degli smartphone L'articolo Gli italiani amano smartphone, tablet, Internet e social network proviene da TuttoAndroid.

Facebook : in arrivo un contatore per scoprire quanto tempo trascorriamo sul Social network : Stiamo vivendo un’epoca in cui la tecnologia è parte integrante delle nostre vite e siamo ormai costantemente connessi alla rete con ogni genere di dispositivo. Questo può certamente portare dei benefici legati soprattutto ad un accesso più semplice e intuitivo ad ogni genere di informazione e per la gestione del lavoro. Ma al tempo stesso può nascondere un problema legato all’abuso di dispositivi mobili e social media che in alcuni ...

La tv non può assorbire il peggio dei Social network : Scampato pericolo, pare. È questo il pensiero che viene apprendendo la notizia dell’esclusione dalla nuova stagione di Pechino Express di Eleonora Brigliadori: la decisione presa dai vertici di Rai2 è la conclusione della polemica che ha infuocato il web negli ultimi giorni. “A seguito delle dichiarazioni recentemente rese sul web dalla signora Eleonora Brigliadori, Rai2 ha deciso di non far partecipare la stessa al programma Pechino ...

Facebook : molti adolescenti stanno abbandonando il Social network : Per dirla in parole povere, il 2018 è stato un anno difficile per Facebook, e sembra che la famosa piattaforma di social media non sia ancora fuori dai guai. Un nuovo studio del Pew Research Center, pubblicato il 31 maggio, mostra che, sempre più spesso, i ragazzi di eta' compresa tra i 13 ed i 17 anni scelgono piattaforme come YouTube, Instagram e Snapchat. Incentrato sulle abitudini dei social media degli adolescenti negli Stati Uniti, lo ...