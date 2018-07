SKYSCRAPER di Rawson Marshall Thurber 2018

i-filmsonline

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Will Sawyer (Dwayne Johnson) è un ex agente dell'FBI che ha perso una gamba a seguito di una missione fallita in cui non è riuscito a salvare degli ostaggi. Dieci anni dopo quell'incidente, Will si è trasferito a Hong Kong assieme alla moglie Sarah (Neve Campbell) e a i due figli piccoli. La famiglia alloggia nel complesso residenziale del The Pearl, il grattacielo più alto del mondo, mega struttura autosufficiente e di altissimo livello tecnologico, fondato e costruito dal magnate Zhao (Chin Han). Will viene ssunto come responsabile per la sicurezza del The Pearl, ma ben presto la gigantesca struttura viene attaccata da un gruppo di terroristi, con l'intenzione di far crollare l'intero palazzo e ottenere una preziosa risorsa appartenente a Zhao. Con la propria famiglia all'interno del palazzo, Will dovrò fare di tutto per salvarli prima che il The Pearl crolli. Dopo aver diretto ...