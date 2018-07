repubblica

: Skype, fra le novità la registrazione delle videochiamate - filmring : Skype, fra le novità la registrazione delle videochiamate - xseptumcat_ : fra 3 min ho la Skype interview con young film academy alle 3 con ebay e sett prox la laurea okay -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) In arrivo la riprogettata versione per desktop: video in HD, condivisione dello schermo fino a 24 partecipanti e una fortissima ibridazione con le logichechat stile Whatsapp