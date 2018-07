Sky | Ilaria D’Amico lascia la Serie A?

Ilaria D’Amico lascia la Serie A dopo 15 anni : per Sky seguirà la Champions League : Ilaria D’Amico lascia Sky Calcio Show, il post partita domenicale della Serie A che conduce dal 2003. Gol, commenti, interviste e moviola: un appuntamento fisso per milioni di telespettatori con la passione per il pallone. L’addio della giornalista, dopo quindici anni, sarà ufficializzato nei prossimi giorni. La notizia era già circolata nelle scorse settimane, rilanciata ieri da Dagospia che ha escluso l’addio dalla tv ...

