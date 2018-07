Sissy Trovato Mazza La poliziotta in coma | chi ha sparato dalla calibro 9? Speciale Chi

Sissy Trovato Mazza/ Il caso a rischio archiviazione : la richiesta dei genitori (Chi l'ha visto?) : Sissy Trovato Mazza , il caso rischia di essere archiviato, i genitori chiedono di prolungare le indagini. Per loro la figlia non ha tentato il suicidio (Chi l'ha visto?) .(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 11:55:00 GMT)

Agente Trovato Mazza - per la Procura è suicidio - ma sulla pistola non ci sono le impronte di Sissy : La Procura di Venezia vuole archiviare il caso come suicidio, ma sull'arma con la quale la poliziotta calabrese Sissy Trovato Mazza è stata ferita, non ci sono le sue impronte. Fu qualcun altro a sparare? L'aggressore indossava i guanti? Su questi elementi punta la difesa dalla famiglia dell'Agente per ottenere indagini che facciano chiarezza su quanto accade due anni fa nell'ospedale di Venezia: chi ha ridotto Sissy in fin di vita?Continua a ...