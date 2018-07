Sion-Inter 2-0 | nerazzurri sconfitti e si ferma Nainggolan

Ahi Inter - Nainggolan si ferma durante l’amichevole col Sion : i dettagli sull’infortunio : Radja Nainggolan si è ferma to durante l’amichevole dell’ Inter contro il Sion a causa di un guaio al quadricipite della coscia sinistra Radja Nainggolan fa tremare l’ Inter . I problemi durante la preparazione fisica si sa, sono sempre all’ordine del giorno, ma complicano notevolmente i piani dello staff nerazzurro. Il belga è stato sostituito precauzionalmente al 24’ del primo tempo della gara contro il Sion per un ...

Diretta Inter Sion, risultato live 0-1: Sostituzione per Nainggolan - rete di Neitzke. Seconda amichevole estiva per la squadra nerazzurra, che se la vede con gli svizzeri del Sion.

Sion-Inter il 18 luglio. Dopo il convincente 3-0 sul Lugano l'Inter torna in campo oggi contro il Sion, probabile la staffetta tra Lautaro Martinez e Icardi.