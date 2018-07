Sindone | ricercatori | “Scoperta dubbia e poco documentata”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 luglio 2018) In questi giorni è stato pubblicato sulla rivista Journal of Forensic Sciences uno studio, già divulgato in Italia alcuni anni fa, a firma di Luigi Garlaschelli e di Matteo Borrini relativo alla. Stranamente i media italiani hanno riportato la notizia, datata, con titoli sensazionalistici come se si trattasse di una assoluta novità. Il Gruppo Scientifico Padovano costituito da docenti dell’Università e degli Ospedali di Padova, che con lo scultore Sergio Rodella ha recentemente ha realizzato un modello 3D dell’Uomo della, ha riportato di seguito le proprie perplessità. Riassunto dei commenti “Questo studio non convince tutto l’ambiente scientifico, perché la” è quantomenodocumentata nella pubblicazione citata e scientificamente troppo limitata. Per giungere alle conclusioni, infatti gli autori hanno ipotizzato solamente due possibili ...