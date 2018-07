Sindone | le macchie di sangue false? L’irritazione del Vaticano | “Nello studio non c’è

Sindone - le macchie di sangue sono irrealistiche : (foto: Jorge Guerrero/ Stringer/Getty Images) Sindone: prova di morte e resurrezione di un uomo? I dubbi della comunità scientifica continuano ad accumularsi. Oggi a sostenere che il telo di Torino – che secondo la tradizione cristiana ha avvolto il corpo di Gesù Cristo dopo il martirio – sia un falso medievale a scopo artistico o didattico si aggiunge la ricerca di Matteo Borrini, dell’università di Liverpool, e Luigi Garlaschelli, del ...

Sindone di Torino - le macchie e la tortura dell’uomo crocifisso continua a essere “provocazione per l’intelligenza umana” : “Una provocazione per l’intellegenza umana” disse della Sindone, una delle reliquie più venerate dai cristiani, papa Giovanni Paolo II ed è per questo che gli scienziati tentano da anni di svelare l’enigma del lenzuolo che è considerato il sudario di Gesù Cristo. L’ultima ricerca sostiene che almeno la metà delle macchie di sangue sarebbe falsa: solo alcune sarebbero compatibili con la posizione di un uomo ...

Sindone - alcune posizioni delle macchie di sangue sono false : Per verificare l'autenticità delle macchie di sangue presenti sulla Sacra Sindone di Torino, due ricercatori italiani, l'antropologo forense Matteo Borrini (insegnante alla John Moores University di Liverpool) e il chimico Luigi Garlaschelli (docente dell'università di Pavia) hanno effettuato un esperimento. Il risultato di questo studio ha rivelato che solo alcune di queste macchie di sangue hanno compatibilità con la posizione del corpo di un ...

Sindone - studio choc : «Almeno metà delle macchie di sangue sono false» : Almeno la metà delle macchie di sangue della Sindone di Torino sarebbe falsa: solo alcune sarebbero compatibili con la posizione di un uomo crocifisso, ma altre non trovano giustificazione in...

Una ricerca : false la metà delle macchie di sangue sulla Sindone : Una nuova ricerca indica che almeno la metà delle macchie di sangue della Sindone di Torino sarebbe falsa: solo alcune sarebbero compatibili con la posizione di un uomo crocifisso, ma altre non trovano giustificazione in nessuna posizione del corpo, né sulla croce né nel sepolcro. Lo indicano i dati pubblicati sul Journal of Forensic Sciences e bas...

Sindone/ 'Le macchie di sangue sono false' : cosa non si fa per negare quel Volto... : Le agenzie hanno diffuso la notizia un esperimento forense che attesterebbe la non autenticità della SINDONE. Ma è roba vecchia.

"Metà delle macchie di sangue sono false" : nuovo studio sulla Sindone : "Le macchie di sangue sulla Sindone di Torino sono false. A parte quelle in corrispondenza delle mani, che possono essere verosimili, le altre sembrano più frutto di pennellate artistiche".A dirlo è un nuovo studio sulla reliquia conservata a Torino condotto da Luigi Garlaschelli, chimico del Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze (Cicap) e Matteo Borrini, antropologo forense dell'Università di Liverpool, ...

Ricerca su Sindone - almeno metà delle macchie di sangue sono false : Una nuova Ricerca indica che almeno la metà delle macchie di sangue della Sindone di Torino sarebbe falsa: solo alcune sarebbero compatibili con la posizione di un uomo crocifisso, ma altre non ...

Sindone - il nuovo studio svela il falso : "Le macchie di sangue non possono essere vere" : Una parte delle macchie di sangue presenti sulla Sindone non possono essere vere. È quanto rivela un nuovo studio, pubblicato sul Journal of Forensic Sciences, basato su un esperimento condotto da Matteo Borrini...

Sindone - "parte delle macchie di sangue non può essere vera" : Roma, 16 lug. (AdnKronos) - Una parte delle macchie di sangue presenti sulla Sindone non possono essere vere. E' quanto rivela un nuovo studio, pubblicato sul Journal of Forensic Sciences, basato su un esperimento condotto da Matteo Borrini, dell'università di Liverpool, e Luigi Garlaschelli, del Ci

Sindone - “parte delle macchie di sangue non può essere vera” : Roma, 16 lug. (AdnKronos) – Una parte delle macchie di sangue presenti sulla Sindone non possono essere vere. E’ quanto rivela un nuovo studio, pubblicato sul Journal of Forensic Sciences, basato su un esperimento condotto da Matteo Borrini, dell’università di Liverpool, e Luigi Garlaschelli, del Cicap (Comitato italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze). “Partendo da fotografie in scala reale, ...

Sindone - ricerca su macchie di sangue : metà sono false : Posizione della Chiesa La Sindone di Torino non è mai stata riconosciuta ufficialmente miracolosa dalla chiesa cattolica, per questo la scienza continua ad esaminare le prove. Il culto come reliquia ...

Sindone - "parte delle macchie di sangue non può essere vera" : Una parte delle macchie di sangue presenti sulla Sindone non possono essere vere . E' quanto rivela un nuovo studio, pubblicato sul Journal of Forensic Sciences , basato su un esperimento condotto da ...

Sindone - “parte delle macchie di sangue non può essere vera” : Roma, 16 lug. (AdnKronos) – Una parte delle macchie di sangue presenti sulla Sindone non possono essere vere. E’ quanto rivela un nuovo studio, pubblicato sul Journal of Forensic Sciences, basato su un esperimento condotto da Matteo Borrini, dell’università di Liverpool, e Luigi Garlaschelli, del Cicap (Comitato italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze). “Partendo da fotografie in scala ...