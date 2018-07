Simona Ventura dopo l' aggressione | pubblica una sua foto | insulti dai fan | ' sembri'

Instagram Simona Ventura numerose critiche per il selfie : Simona Ventura ha postato un autoscatto sulla sua pagina “Instagram” in cui appare finalmente sorridente dopo lo spavento per il figlio Niccolò. Ma ai fan qualcosa non quadra. Nella foto Simona è avvolta in una giacca sui toni nel blu, appoggiata a un divano dello stesso colore. «Blue selfie del #lunedì! Buona settimana! », cinguetta. Ma ad alcuni “follower” lo scatto non sarebbe andato giù: «Sembri Avatar». E ancora: «Sei molto idrata, non ...

Temptation Island Vip : l’avvertimento di Bisciglia per Simona Ventura : Simona Ventura conduttrice di Temptation Island Vip: il consiglio di Filippo Bisciglia Fervono i preparativi per la prima edizione di Temptation Island Vip, in partenza su Canale 5 a settembre. Mentre la produzione di Maria De Filippi è impegnata con i provini, Simona Ventura ha già annunciato che sarà lei a guidare il nuovo programma. […] L'articolo Temptation Island Vip: l’avvertimento di Bisciglia per Simona Ventura proviene da ...

Temptation Island Vip - l'indizio lanciato da Simona Ventura : i due volti noti prossimi concorrenti : La grande novità di quest'anno nei palinsesti Mediaset è l'aggiunta di Temptation Island vip , in onda da settembre con al timone Simona Ventura . Da inizio di quest'estate hanno incominciato a ...

MAURIZIO COSTANZO SHOW/ Anticipazioni 15 luglio : Simona Ventura - Stefano e Niccolò Bettarini ospiti? (Replica) : Il MAURIZIO COSTANZO SHOW torna in onda oggi, domenica 15 luglio, in prima serata su Rete4. Quale sarà la puntata che sarà trasmessa in replica? L'ipotesi.(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 07:06:00 GMT)

Temptation Island Vip - la conduttrice Simona Ventura : 'A settembre sarò con voi' : Quest'anno il docu-reality delle tentazioni Temptation Island [VIDEO] fara' il bis: al termine dell'edizione classica condotta da Filippo Bisciglia, che sta andando in onda proprio in questo periodo, vedremo l'edizione Vip del programma che sara' capitanata dalla celebre conduttrice Simona Ventura, super esperta di reality che gia' sta scaldando i motori in vista dell'importante appuntamento, come un suo recente post su Instagram dimostra. Le ...

Niccolò Bettarini - riapre l'Old Fashion Café/ Il figlio di Simona Ventura festeggia i nonni su Instagram : Niccolò Bettarini, riapre l'Old Fashion Café dopo la chiusura decisa dal Questore. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini a sorpresa, ma spunta il mistero degli interrogatori secretati(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 21:20:00 GMT)

Mara Venier torna a Domenica In/ Corsa all’ospedale per una botta al cuore e pace con Simona Ventura : Mara Venier torna a Domenica In e si racconta tra le pagine del settimanale Oggi, finita in ospedale per la troppa emozione: “Una botta al cuore…”.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 14:18:00 GMT)

NICCOLÒ BETTARINI/ "Mi sento come un leone" : il figlio di Simona Ventura risponde alle domande dei fan : NICCOLÒ BETTARINI, dopo lo sfogo, risponde alle domande dei fans su Instagram Stories e annuncia di sentirsi bene insieme alla partenza per Forte dei Marmi.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 14:06:00 GMT)

Simona Ventura ha fatto pace con la Venier? Le parole di Mara : Mara Venier su Simona Ventura: “In certi momenti va dimenticato tutto” Simona Ventura e Mara Venier sono due donne molto amate dal pubblico italiano. Non si può di certo dire però che il medesimo sentimento ci sia tra di loro: Mara e Simona infatti, nonostante siano parenti, non si sopportano ormai da tempo. Ultimamente comunque un fatto tragico che ha toccato nel profondo la futura conduttrice di Temptation Island Vip potrebbe ...

Niccolò Bettarini - “Sui cadaveri dei leoni…”/ Nuovo sfogo del figlio di Simona Ventura : “Ricordate chi siete” : Niccolò Bettarini, “Sui cadaveri dei leoni…”, il Nuovo sfogo del figlio di Simona Ventura dopo la terribile aggressione a Milano e le 11 coltellate: “Ricordate chi siete”.(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 17:34:00 GMT)

Temptation Island - i vip contro Oronzo. Da Simona Ventura a Facchinetti : 'Valentina - scappa!' : Un atteggiamento da galletto, contraddistinto anche da una bassa dose di eleganza. Oronzo Carinola , uno dei concorrenti della nuova edizione di Temptation Island, non ha perso tempo e si è fatto ...