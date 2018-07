Sicurezza alimentare | sequestrati 3 146 flaconi di prodotti fitosanitari e fertilizzanti

FAO : per affrontare le sfide della Sicurezza alimentare globale - occorrono condizioni di commercio agricolo favorevoli : La produzione agricola globale sta crescendo costantemente per la maggior parte delle materie prime, dopo aver raggiunto livelli record nel 2017 per la maggior parte dei cereali, tipi di carne, latticini e pesce, mentre i livelli delle scorte di cereali sono saliti ai massimi storici, secondo il rapporto annuale congiunto dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ...