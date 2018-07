Si finge della guardia di finanza per fare shopping senza pagare

Balalaika - assente ilary Blasi. L’autogol della conduttrice : finge di essere al Summer Festival ma è in vacanza : Balalaika, ilary Blasi e Nicola Savino A proposito di Mondiali in tv: ecco un autogol. Ieri sera a Balalaika, il programma di Canale5 legato al torneo calcistico e tornato in onda dopo una pausa di rinnovamento, sono riusciti a trasformare l’assenza di ilary Blasi in un piccolo caso. Quando la toppa è peggio del buco, come si suol dire. All’inizio della puntata è apparso in studio solo Nicola Savino, il quale dopo pochi secondi si è ...