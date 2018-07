Shopping low cost per Ilary Blasi ed Elisabetta Canalis

people24.myblog

: Ilary Blasi, shopping low cost: la signora Totti 'pizzicata' al mercato di Sabaudia: - Rebecca38538392 : Ilary Blasi, shopping low cost: la signora Totti 'pizzicata' al mercato di Sabaudia: - artaemys : Il mio life goal corrente è diventare così ricca da non dover più andare a fare shopping nei negozi tipo H&M o comu… -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Ancheedfannoanche al mercato, come mostrano le immagini del settimanale “Chi” che le ha immortalate mentre fanno la spesa low. Lagira tra bancarelle a Sabaudia e compra mutande e asciugamani, mentre la ex velina in Sardegna con la mamma cerca tra i banchetti del mercatino e acquista un panama bianco.