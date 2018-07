Shock anafilattico per un corridore punto da calabrone

Chiara Ribechini - morta dopo cena : domani l’autopsia/ L'allergologa : "ricerca indietro su Shock anafilattico" : Chiara Ribechini, morta dopo cena: domani l’autopsia. L’ago rotto e la vellutata non prevista: emergono 2 retroscena che avrebbero potuto cambiare forse la vita della povera ragazza(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 21:44:00 GMT)

Pisa - muore per Shock anafilattico dopo cena in un ristorante : indagato il titolare - sigilli alla cucina : sigilli alla cucina e titolare dell’azienda indagato. È quanto hanno deciso gli inquirenti che indagano sulla morte per shock anafilattico di una 24enne di Navacchio, nel Pisano, dopo una cena in un ristorante della zona. La donna, Chiara Ribechini, è deceduta dopo aver mangiato nel locale domenica sera. Le cause alla base dello shock verranno accertate dall’autopsia, in programma martedì, disposta dal pubblico ministero di Pisa, ...

Puglia - assalito da uno sciame d’api : uomo muore per Shock anafilattico. Trovati sul suo corpo 30 pungiglioni : È stato assalito da uno sciame di api ed è morto per shock anafilattico. È accaduto a Trinitapoli, comune pugliese in provincia di Barletta-Andria-Trani, dove un 45enne di nazionalità romena, secondo le prime ricostruzioni, si trovava in campagna quando è stato assalito dagli insetti e nel tentativo di liberarsi sarebbe caduto battendo la testa. È stato ritrovato dai familiari che si erano mossi alla sua ricerca preoccupati per non averlo visto ...

Morto nel Lecchese - probabile Shock anafilattico per puntura insetto : Morto nel Lecchese, probabile shock anafilattico per puntura insetto Morto nel Lecchese, probabile shock anafilattico per puntura insetto Continua a leggere L'articolo Morto nel Lecchese, probabile shock anafilattico per puntura insetto proviene da NewsGo.