Serie A Spal | NK Ankaran sconfitta 6-1 in amichevole

Serie A Spal - battuta l'NK Ankaran 6-1 : TARVISIO - La Spal vince in rimonta l'amichevole contro l'NK Ankaran , squadra della Serie B slovena: dopo lo sfortunato autogol di Fares all'11' del primo tempo, i ferraresi pareggiano grazie al ...

Ritiri Serie A/ Fiorentina - Torino - Sassuolo - Spal e Frosinone al primo giorno di lavoro (oggi 8 luglio) : Ritiri Serie A: tornando oggi domenica 8 luglio 2018 in campo Fiorentina, Sassuolo, Spal, Frosinone e Torino. Sempre al lavoro Udinese e Bologna: oggi raduno per la Roma.(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 07:00:00 GMT)

Baltur Cento in Serie A di basket. "E adesso facciamo come la Spal" : Indotto, economia che si mette in moto. Visibilità, non solo in Emilia-Romagna. Cento c'è, ora, anche a livello nazionale». Si parla di referendum per passare da Ferrara a Bologna. «Preferisco ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : mosse di Bologna e Spal - scatenata la Sampdoria : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Il Bologna al lavoro per la prossima stagione, l’obiettivo è quello di costruire una squadra competitiva e migliorare l’ultimo risultato conquistato. Un reparto pronto a subire cambiamenti è sicuramente la difesa, mosse nelle ultime ore. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ si lavora all’arrivo di Mattiello dall’Atalanta ed è stato chiesto Bonifazi al Torino, nel mirino ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : le super richieste di Spalletti all’Inter - mosse di Napoli - Genoa ed Atalanta : Calciomercato Serie A – Calciomercato in Serie A caldissimo, ecco tutte le trattative. La Juventus continua la ricerca a calciatori per il reparto offensivo da regalare al tecnico Massimiliano Allegri, nelle ultime ore importante assalto per Federico Chiesa. L’ultima voce di Calciomercato che arriva dalla Gazzetta dello sport, parla di un’offerta davvero super che la Juventus avrebbe presentato alla Fiorentina per il gioiellino viola: 50 ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpo ufficiale del Napoli - pazze idee di Juve - Lazio e Cagliari - asse Torino-Spal : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Altra giornata caldissima in Serie A. Il Napoli è scatenato in queste ore di Calciomercato, importanti trattative in entrata ed uscita, i prossimi giorni si preannunciano ancora più caldi. Il presidente De Laurentiis ha deciso di uscire allo scudetto, ecco l’intervista a ‘Il Corriere dello Sport’, annunciato l’arrivo di Verdi: “Giuntoli ha fatto tutto ieri sera con Branchini, giusto ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Juventus show - pazze idee di Genoa e Torino - primo innesto Spal : Giornata caldissima di Calciomercato, ecco tutte le trattative in Serie A. La Juventus fa sul serio per la prossima stagione, il club bianconero si candida ad essere grande protagonista con l’intenzione di tentare un nuovo assalto al Triplete. Previsti movimenti clamorosi in entrata ed uscita, in particolar modo è stato deciso il calciatore da sacrificare, si tratta di Gonzalo Higuain. Il Pipita è rimasto deluso da alcune scelte di Massimiliano ...

Video/ Spal Sampdoria - 3-1 - : highlights e gol della partita - Serie A 38giornata - : Video Spal Sampdoria , 3-1, : gli highlights e i gol della partita per la 38giornata di Serie A. Decisiva la doppietta di Antenucci.

Retrocessi in Serie B/ Crotone - Verona - Benevento : Spal e Cagliari salvi con Chievo e Udinese : La corsa salvezza anima l'ultima giornata di Serie A. Cinque squadre in lotta per scongiurare la Retrocessione: Cagliari, Chievo, Crotone, Spal e Udinese(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 21:32:00 GMT)

Chi retrocede in Serie B/ Crotone e Spal le più a rischio retrocessione - 5 squadre in lotta : chi si salva? : La corsa salvezza anima l'ultima giornata di Serie A: cinque squadre rischiano la retrocessione, ecco le possibili combinazioni fra Cagliari, Chievo, Crotone, Spal e Udinese(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 11:15:00 GMT)

Serie A Spal - Viviani di nuovo in gruppo : FERRARA - In vista della sfida al Mazza che chiuderà la stagione, ossia la partita contro la Sampdoria , la Spal prosegue gli allenamenti. Federico Viviani oggi si è allenato regolarmente dopo le ...

Biglietti SPAL-Sampdoria (domenica 20 maggio) : come acquistare i tickets per l’ultima giornata di Serie A : Domenica 20 maggio, alle ore 18, il “Paolo Mazza” sarà tutto per la SPAL, che affronterà la Sampdoria in un confronto che vale la salvezza, in quest’ultima giornata di campionato. La squadra di Semplici deve vincere e poi tenere conto di quello che faranno il Chievo contro il Benevento, al “Bentegodi”, e il Cagliari impegnato contro l’Atalanta, in lizza per l’Europa League. Ferraresi che, in terzultima ...

Video/ Torino Spal (2-1) : highlights e gol della partita (Serie A 37^ giornata) : Video Torino Spal (risultato finale 2-1): gli highlights e i gol della partita che si è giocata al Grande Torino. I granata vincono in rimonta e dunque gli estensi devono ancora salvarsi(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 10:00:00 GMT)