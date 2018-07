Serie A | parla l’allenatore del Parma | “Penalizzazione? Ora pensiamo al campo e basta”

Mario + Rabbids Kingdom Battle : Davide Soliani parla del futuro della Serie e svela dettagli sul nuovo DLC dedicato a Donkey Kong : Mario + Rabbids Kingdom Battle è stato un successo strepitoso quando è stato lanciato l'anno scorso, tra poco il titolo si arricchirà di contenuti con un nuovo corposo DLC dedicato all'amato Donkey Kong e il creative director, Davide Soliani, ha rilasciato interessanti dichiarazioni che suggeriscono un possibile futuro per la serie. parlando con i colleghi di Eurogamer.net, il nostro Davide Soliani ha risposto alla domanda sui piani futuri di ...

‘I reboot delle Serie tv? Preferiremmo non farli’ : parla il presidente dei NBCUniversal International Studios : Ormai i reboot delle serie tv sono ovunque: non c'è palinsesto americano che non contenga almeno un rifacimento o un revival con gli storici protagonisti di un vecchio show, magari risalente agli anni '90 o ai primi anni 2000. Sembra però che anche ai piani alti degli Studios ci sia qualcuno che non è d'accordo con questo proliferare di vecchie glorie: si tratta di Jeff Wachtel, presidente dei NBCUniversal International Studios, che durante il ...

E3 2018 : il director di Devil May Cry 5 Hideaki Itsuno parla del ritorno della Serie : Devil May Cry 5 è stato presentato durante la conferenza E3 Microsoft e segnando il ritorno del leggendario franchise, a quanto pare il reboot è sceso nel dimenticatoio.Il nuovo arrivato ha fatto un'ottima impressione sul pubblico che però si chiede il perchè di questo ritardo. Nel video che trovate qui sotto il game director Hideaki Itsuno risponde a questa domanda oltre a fornire qualche dettaglio sul gioco. Come riporta VG247, Itsuno spiega ...

Game of Thrones - George RR Martin parla delle Serie prequel : A pochi giorni dall’ufficializzazione da parte di Hbo della messa in produzione della prima serie prequel di Game of Thrones, il creatore di questo universo narrativo, George RR Martin, ha fornito sul suo sito personale qualche nuovo dettaglio e qualche osservazione. Come è stato annunciato, la nuova produzione seriale andrà indietro nel tempo per raccontare le origini di molte delle storie che ora vediamo nel Trono di Spade: lo scrittore ...

Playoff Serie B - Palermo - parla Stellone : «Contro il Venezia serve equilibrio tattico» : Palermo - "Dobbiamo capire i momenti della gara. Non serve fare calcoli, altrimenti si rischia poi di soffrire ed aver paura. Dobbiamo pensare a fare la partita ma con equilibrio e disciplina tattica".

Balotelli vuole la Serie A : Raiola parla con la Roma - Genoa e Parma ci pensano : Mario Balotelli ha ritrovato l'azzurro e adesso sogna di tornare a giocare in Serie A. Rilanciato dal biennio al Nizza, il 27enne attaccante ex Inter e Milan è finito nel mirino di tre importanti ...

“Cosa ha detto?”. La sorprendente gaffe in diretta tv. Nello studio di Sky Tg24 si parla di cose Serie ma - quando il cronista dice la sua - succede l’impensabile. E tutti ridono : Non è la prima volta che in diretta televisiva si dica una parola per un’altra. Un lapsus a volte, il più delle volte una vera e propria gaffe. Molteplici i casi riscontrabili solo nell’ultimo anno. L’ultima, ma solo in ordine ti tempo, questa mattina su Sky. Erano circa le 10,45 e su Sky TG 24 andava in onda un interessante approfondimento politico riguardante la recente nomina di Conte come Presidente del consiglio. Incalzato dalla ...

Agents of SHIELD 6 : Clark Gregg parla del futuro della Serie Tv : Agents of SHIELD 6: Clark Gregg ci sarà nella sesta stagione? A poche ore dal finale del precedente capitolo, i fan sono ansioni di scoprire se il protagonista che abbiamo conosciuto nei panni del Direttore Coulson ritornerà ancora nei prossimi episodi. Abbiamo già visto in precedenza come Agents of SHIELD 6 avrà meno episodie questo ci spinge a credere che siamo davvero arrivati alla fine. Il dubbio maggiore di Agents of SHIELD 6 riguarda però ...

La Serie Il caso Harry Quebert con Patrick Dempsey - l’autore del romanzo parla di personaggi e data d’uscita : La serie La verità sul caso Harry Quebert con Patrick Dempsey e Ben Schnetzer nei panni dei protagonisti farà il suo debutto negli Stati Uniti, con tutta probabilità, il prossimo autunno: ad annunciarlo è l'autore del romanzo da cui è tratta, lo scrittore svizzero Joël Dicker. Recentemente in Italia per presentare la sua ultima fatica letteraria, il romanzo La scomparsa di Stephanie Mailer edito da La nave di Teseo, l'autore del best-seller ...

Il Signore degli anelli - la prima stagione della Serie potrebbe parlare di Aragorn : La prima stagione del colossale progetto seriale di Amazon su Il Signore degli anelli ha trovato il suo protagonista. Il primo a diffondere la notizia è stato The One Ring, un fan site di solito molto aggiornato e affidabile su tutto ciò che riguarda le storie della Terra di Mezzo: secondo il sito, infatti, il primo ciclo di episodi della serie prequel si concentrerà sulle vicende del giovane Aragorn. Ultimo discendente di Elendil e Isildur, lo ...

Serie B - Balata : 'Prematuro parlare di un nostro appoggio ad Abete' : ' Oggi siamo stati qui come spettatori. Porteremo in assemblea lunedì le riflessioni fatte, abbiamo ringraziato per l'invito tutti i presidenti delle altre componenti. Se la Lega di B farà parte di ...