Serie A | l’epoca dei ritiri estivi è finita

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Lungo la striscia di asfalto che conduce al cancello scorrevole griffato Suning, sostano in piedi alcuni tifosi incuranti del caldo. Sono una ventina, tutti di nerazzurro vestiti, e per ammazzare il tempo si scambiano idee sulle vicende della squadra. Ogni tanto, buttano un occhio al cancello, nella speranza di poter ottenere la grazia dei custodi del centro sportivo. L’obiettivo è entrare e assistere all’allenamento della squadra guidata da Luciano Spalletti: un’utopia, però. Perché dopo venti anni dieffettuati “in trasferta” in montagna, vuoi a Pinzolo, vuoi a Riscone di Brunico, l’Inter ha deciso di cambiare: quest’estate si allenerà a casa, nel Suning Training Centre di Appiano Gentile. E i battenti solitamente aperti ai tifosi, stavolta sono chiusi, e lo saranno per tutta la durata del ritiro. La scelta dell’Inter di chiudersi ad Appiano ...