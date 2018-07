Serie A 2018-2019 | ecco il pallone ufficiale della prossima stagione

Diritti tv Serie A 2018-2019 - che canale è Dazn e come vederlo in tv e streaming? Il pacchetto di partite offerto - ci sarà Diletta Leotta : Tante novità sul fronte Diritti televisivi del calcio nella stagione 2018-2019 di Serie A. Mediaset ha infatti raggiunto un accordo con Perform che, sulla piattaforma Dazn, trasmetterà tre partite per ogni giornata della prossima Serie A e tutta la Serie B. Tutti gli abbonamenti a Premium Sport potranno così seguire alcuni dei match clou del nostro campionato tra cui tutti gli anticipi del sabato (alle ore 20.30). Quello raggiunto oggi è il ...

La Nike presenta Merlin - il pallone della Serie A 2018-2019 : Nike Merlin è il nuovo Serie A Official Ball che sarà utilizzato nel 2018-2019 in Serie A, Coppa Italia, Supercoppa italiana e Primavera. L'articolo La Nike presenta Merlin, il pallone della Serie A 2018-2019 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

CHICAGO FIRE 5/ In chiaro la Serie tv sulla Caserma 51. Anticipazioni 18 luglio 2018 : CHICAGO FIRE 5 Anticipazioni del 18 luglio 2018, in prima Tv su Italia 1. Casey e Gabriela sono in crisi per Louie; Brett si accorge dell'interesse di Antonio.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 09:22:00 GMT)

Pronostico Corinthians vs Botafogo - Brazil Serie A 19-7-2018 e Analisi : Brazil Serie A, 13^ giornata, Analisi e Pronostico di Corinthians-Botafogo, giovedì 19 luglio 2018. Il Timao cerca la vittoria dopo molte giornate. Corinthians–Botafogo, giovedì 19 luglio. Una delle sfide più interessanti della tredicesima giornata è in programma alla Corinthians Arena di Sao Paulo. Come arrivano Corinthians e Botafogo? I campioni in carica del Corinthians non vincono da quattro turni. Sono reduci da una sconfitta di ...

Pronostico Flamengo vs Sao Paulo - Brazil Serie A 19-7-2018 e Analisi : Brazil Serie A, 13^ giornata, Analisi e Pronostico di Flamengo-Sao Paulo, giovedì 19 luglio 2018. Al Maracana va in scena un classico del calcio brasiliano. Flamengo–Sao Paulo, giovedì 19 luglio. Il big match della tredicesima giornata del campionato brasiliano è in programma al Estádio Maracana di Rio de Janeiro tra la capolista e la terza. Come arrivano Flamengo e Sao Paulo? Il Flamengo è primo a quota 27 e reduce dal pareggio per ...

Parma calcio - la Procura chiede - 2 punti per il 2017-2018. Serie A a rischio : L'accusa di tentato illecito, per la vicenda dei messaggi whatsapp di Emanuele Calaiò ai giocatori dello Spezia

Le Serie Netflix di agosto 2018 da non perdere : da Disincanto a Better Call Saul 4 e Ozark 2 : Quali sono le serie Netflix di agosto 2018 da non perdere? Il prossimo mese, la piattaforma streaming offrirà ai propri utenti una nuova vasta gamma di prodotti da guardare. Tra film, documentari e tanto altro, c'è spazio anche per le serie televisive. Mentre a fine luglio è in arrivo la sesta stagione di Orange Is The New Black, l'estate non finisce qui. Netflix ha introdotto una novità per i suoi utenti. Infatti, da agosto, il servizio ...

THE GOOD DOCTOR/ La Serie tv evento con Freddie Highmore di Bates Motel. Anticipazioni del 17 luglio 2018 : The GOOD DOCTOR, Anticipazioni del 17 luglio 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Il giovane chirurgo Shaun sfrutta il suo autismo per risolvere casi complicati.(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 09:36:00 GMT)

Diritti tv - come vedere la Serie A 2018-2019 : Sky - Mediaset e Dazn. Serviranno due abbonamenti per seguire tutte le partite : Parlare di rivoluzione non è certo esagerato sul tema Diritti televisivi per il calcio italiano, in vista dell’annata 2018-2019. Per la prima volta, infatti, la Lega ha venduto tali Diritti per prodotto e non per piattaforma, assegnando sette partite a giornata Sky e tre a Perform, che, sulla piattaforma DAZN, trasmetterà gli incontri della massima Serie e tutta la Serie B. Si stanno definendo una Serie di accordi commerciali che ...

Mercedes Sprinter Versatilità e Sicurezza - nuova Serie 2018 : Mercedes Sprinter 2018 all’avanguardia per Versatilità, capacità e soluzioni di carico intelligenti. A un impegno che vanta un’esperienza di più di mezzo secolo, lo Sprinter invece si ferma d un ventennio, si associano i dispositivi di ultima generazione che fanno di questo mezzo un compagno di lavoro, ma anche un qualcosa che garantisce Sicurezza e confort come mai si è visto prima. Ci sono supporti ed infotainment per una ...

Triathlon - World Series Amburgo 2018 : il nono posto nella staffetta mista soddisfa Joel Filliol : Continua la corsa del Triathlon verso le Olimpiadi di Tokyo 2020: la tappa delle World Series di Amburgo, in Germania, ha vissuto, oltre che delle gare individuali di sabato, soprattutto del titolo mondiale nella staffetta mista. Il nono posto dell’Italia ha pienamente soddisfatto l’Olympic Performance Director Joel Filliol che alla vigilia aveva affermato di puntare alla top 10. Queste le sue parole al sito federale: “L’Italia ...

Calcio - Serie B 2018-2019 : il Cesena fallisce - ripartirà dai dilettanti. Si complica anche la situazione del Bari : Niente da fare per il Cesena. Il termine per presentare il ricorso dopo l’esclusione momentanea dalla Serie B sancita dalla Covisoc scadeva questa sera alle 19 e la società romagnola non ha provveduto ad inoltrare la domanda. Troppo grande il debito (73 milioni, di cui 40 con l’Erario) da colmare in così poco tempo. La società ha comunicato in una nota di aver già aderito all’istanza di fallimento avanzata dalla Procura di ...

Accordo Mediaset-Perform per le partite della Serie A 2018-2019 : I clienti ‘Premium Calcio’ potranno accedere dal 1° agosto 2018 agli eventi sportivi della piattaforma DAZN. Al prezzo di 19,90 euro al mese, troveranno compreso nel proprio abbonamento anche...

