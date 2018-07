Senato | Pd contro la Lega ' Assente alla commemorazione di Borsellino' In un post la foto

Nel blitz contro i Casamonica arrestato anche Domenico Spada - "amico" del Senatore M5S Dessì. Pd : "Preoccupante" : C'è anche Domenico Spada, detto Vulcano, ex campione di pugilato tra gli arrestati della maxi operazione dei carabinieri contro il 'clan Casamonica'. Secondo quanto si è appreso, è stata sequestrata anche la sua palestra a Marino, alle porte di Roma. Domenico è l'esponente del clan Spada con cui è stato ripreso Emanuele Dessì, senatore del Movimento 5 Stelle prima allontanato e poi riammesso nel gruppo ...

Dazi Usa - Senato : ok mozione contro Trump : 3.05 Monito del Senato Usa contro Trump: con 88 sì e 11 no, è stata approvata una mozione non vincolante che chiede al presidente di ottenere l'autorizzazione del Congresso prima di imporre tariffe invocando la sicurezza nazionale. "Questo è un rimprovero dell'abuso dell'autorità commerciale da parte del presidente", dichiara il sen. repubblicano Jeff Flake, uno dei più critici verso Trump. "Immaginate di essere il Canada e di sentirvi dire ...

VITALIZI - LEGA CONTRO FICO : "COSÌ LA DELIBERA NON LA VOTIAMO"/ Senato attende verdetto del Consiglio di Stato : VITALIZI, LEGA CONTRO FICO: "Così la DELIBERA non la votiamo". Carroccio irritato dalla corsa in solitaria del presidente della Camera ed esponente M5s(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 14:44:00 GMT)

Finlandia - Senatori USA discutono con ministro Interno incontro Trump-Putin - : Il ministro dell'Interno finlandese Kai Mykkänen ha discusso oggi con i senatori degli Stati Uniti di sicurezza interna, propaganda internet, minacce ibride, così come il prossimo incontro tra i ...

Lobby - Nencini propone regolamento al Senato : ‘Portatori di interessi non abbiano condanne contro pubblica amministrazione’ : “Questione di trasparenza”, spiegava due anni fa al fattoquotidiano.it. l’allora vice ministro alle Infrastrutture, Riccardo Nencini. Stupito dallo stupore suscitato dalla sua iniziativa di pubblicare – unico esponente del governo a farlo – l’agenda degli appuntamenti con i portatori di interessi (le cosiddette Lobby) dal giorno del suo insediamento al dicastero di Porta Pia. Oggi, da Senatore semplice, Nencini ha ripresentato il primo giorno ...

Vitalizi - il Senato frena. M5s contro Casellati : “Schiaffo ai cittadini - giravolta incredibile” : La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati frena sul taglio dei Vitalizi dopo la delibera presentata alla Camera. Il MoVimento 5 Stelle attacca la presidente d'aula di Palazzo Madama: "È uno schiaffo in faccia ai cittadini"; "giravolta che ha dell'incredibile". Prova a smorzare i toni il presidente della Camera Roberto Fico: "Non c'è nessuna polemica" con Casellati.Continua a leggere

Taglio dei vitalizi - M5S contro Casellati 'Schiaffo ai cittadini. Il Senato faccia la sua parte' : ROMA - 'Una giravolta incredibile'. 'Un'uscita inopportuna e infondata'. 'Uno schiaffo ai cittadini'. Parte la prima offensiva dei Cinquestelle contro la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti ...

Vitalizi - Boeri : “Il taglio non è un provvedimento simbolico”. Il M5s al Senato contro la Casellati che frena : “Quella della Presidente Casellati sul taglio dei Vitalizi degli ex Senatori è una giravolta che ha dell’incredibile”. Il giorno dopo la delibera della Camera sul taglio dei Vitalizi per gli ex deputati, i 5 Stelle attaccano l’omologa di Roberto Fico che ha deciso di prendere tempo prima di adottare un provvedimento analogo anche al Senato. Il Movimento “non farà sconti“, scrive in una nota il Senatore del M5S ...

Nave Aquarius - Salvini riferisce in Senato. Scontro Italia-Francia | : Atteso in mattinata l'intervento del Ministro dell'Interno. Non si placa la polemica con Macron. Intanto la Nave ha lasciato le coste maltesi ed è diretta verso Valencia

Pierre Carniti è morto/ Fu segretario generale Cisl e Senatore Psi : lo scontro con Di Maio : Pierre Carniti è morto: fu segretario generale Cisl e senatore Psi. L'anno scorso lo scontro con Luigi Di Maio per un attacco del capo politico M5s ai sindacati. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 20:21:00 GMT)

Il Senatore Malan contro la gogna giudiziaria a cinque stelle : Alle 14.30 è ripresi al Senato il dibattito sulla fiducia al governo e il primo a prendere la parola è il forzista Lucio Malan, che ricorda come “questo governo ha già stabilito un record: è stato il più lento a formarsi. Ai tempi dell’ultimo governo Berlusconi, a tre mesi dalle elezioni come adesso

Calderoli contro Renzi - lasci il Senato : ANSA, - ROMA, 4 GIU - Roberto Calderoli attacca Matteo Renzi che ha annunciato oggi di stare "fuori dal giro per qualche mese" per alcune conferenze all'estero. "Se Renzi vuol girare per il mondo liberissimo di farlo - ha detto Calderoli -, ma ci attendiamo che, con coerenza, presenti immediate dimissioni dal Senato, perché è inaccettabile che Renzi faccia il turista con lo stipendio ...