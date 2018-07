Senato | Gasparri | giunta immunità presidio legalità

Senato - Gasparri pres. Giunta Immunità : 18.40 Il Senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri è stato eletto, con 15 voti a favore, presidente della Giunta per le autorizzazioni e Immunità del Senato. Eletti come vicepresidenti, per M5S Grazia d'Angelo, per il Pd Giuseppe Cucca. I segretari sono Luigi Agussori della Lega e Pietro Grasso di Leu. Gasparri ha commentato: "Si avvia una legislatura impegnativa e la Giunta dovrà essere un presidio di legalità". La presidente del Senato ...