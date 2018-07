SELVAGGIA LUCARELLI VS CHIARA FERRAGNI Critica alle nozze dell' anno | la reazione della

SELVAGGIA LUCARELLI Vs Chiara Ferragni/ Le nozze? "Lo stile Coachella renderà Noto la capitale del tarocco" : Selvaggia Lucarelli torna all'attacco sui social e punta il dito contro il matrimonio di Chiara Ferragni reo di trasformare Noto nella "capitale del tarocco". (Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 12:37:00 GMT)

CRACCO - IL CONTO SALATO DI UN CLIENTE/ Il post di SELVAGGIA LUCARELLI : “Non spremete i co***oni a noi” : Carlo CRACCO, il CONTO salatissimo di un CLIENTE postato sui social: lo scontrino postato su Facebook non convince la rete che s’indigna, “Vi piace fare i fighetti…”.(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 00:47:00 GMT)

8 luglio - A Salento Book Festival SELVAGGIA LUCARELLI E MARCO TRAVAGLIO - Galatina - Lecce - : E soprattutto i danni devastanti che ha prodotto, nei 9 anni dei suoi governi e nei 3 delle larghe intese, in tutti i settori della nostra vita: giustizia, ordine pubblico, economia, finanza, fisco, ...

Rolling Stone - copertina della discordia/ SELVAGGIA LUCARELLI : “Libertà? Non siete diversi da Salvini…” : Rolling Stone, la toppa è peggio del buco/ Selvaggia Lucarelli: “Se fate una copertina di sinistra accertatevi di praticare tutto ciò che vi rende così diversi da Salvini".(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 19:04:00 GMT)

Il grande bluff di Rolling Stone. E SELVAGGIA LUCARELLI fa a pezzi la rivista : Sono stata tre mesi a Rolling Stone e francamente un appello per una società aperta, libera e moderna me lo sarei aspettato più da Erdogan che dal mondo Rolling Stone Italia. Amici di Rolling, se ...

Fabrizio Corona - nuovo affondo a Mario Orfeo e SELVAGGIA Lucarelli/ “Showgirl prestata alla critica…” : Fabrizio Corona, nuovo affondo a Mario Orfeo e Selvaggia Lucarelli dopo le difese del direttore generale della Rai: “Showgirl prestata alla critica…”.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 09:10:00 GMT)

Massimo Giletti/ "Fabrizio Corona? Ragazzo intelligente ma bipolare. SELVAGGIA Lucarelli? Ha detto una bugia" : Massimo Giletti è stato intervistato a La Zanzara su Radio 24: "Fabrizio Corona a Non è l'Arena? Lui è andato ovunque" e lancia una fracciatina a Selvaggia Lucarelli(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 20:00:00 GMT)