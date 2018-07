Segnalato ragno violino a Roma | nessuna bufala | sintomi | dove vive e procedure

optimaitalia

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Ci spiace informarvi che quella delnon è affatto una, bensì una triste realtà. Come riporta 'Il Messaggero' (ne parlammo anche noi non troppo tempo fa) vi è un'alta concentrazione della presenza dell'aracnide nella città di(parte sud), più precisamente in prossimità di via Ardeatina e via Laurentina, a cavallo delle zone residenziali più vicine alla campagna.Il nome dell'animale è 'Loxosceles rufescens': lo stesso presenta una colorazione marroncina, tendente al giallognolo, con una lunghezza compresa tra i 7 ed i 10 mm, zampe lunghe e sottili rivestite da peli e sei occhi, raccolti in tre coppie. Ilnon è particolarmente amante della movida, tant'è chespesso nascosto, fino a che non decide di attaccare le sue vittime.Non unaquella del, visto anche il monito di Fabrizio Pregliasco, noto infettivologo e direttore ...