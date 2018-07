Seconde squadre | fissato il termine per la presentazione delle domande

Tfn - inammissibile ricorso lega Serie B sulle Seconde squadre : Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare presieduto da Cesare Mastrocola ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal presidente della lega Serie B Mauro Balata. Con il ricorso la lega Serie B chiedeva che venisse accertata e dichiarata l’invalidità e/o illegittimità e, conseguentemente l’annullamento e/o la revoca della delibera del Commissario straordinario della Figc, pubblicata lo scorso 11 maggio con ...

Seconde squadre - respinto il ricorso della Lega Serie B : Il Tribunale ha respinto il ricorso del presidente Mauro Balata contro la possibile introduzione delle Seconde squadre nel prossimo campionato di Serie C. L'articolo Seconde squadre, respinto il ricorso della Lega Serie B è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Seconde squadre - la Serie A in attesa : Uva incontra i sei club interessati : Juventus, Inter, Milan, Roma, Atalanta e Fiorentina: sarebbero queste le sei società di Serie A principalmente interessate al progetto Seconde squadre. L'articolo Seconde squadre, la Serie A in attesa: Uva incontra i sei club interessati è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calcio : i club di Serie A spingono per un rinvio delle Seconde squadre. La Figc non cambia idea : Il progetto delle Federazione Italiana Giuoco Calcio, riguardante l’introduzione delle seconde quadre, potrebbe subire un rinvio? C’è questa possibilità. Juventus, Inter, Napoli, Roma, Atalanta e Torino sarebbero intenzionate a chiedere alla Figc di ritardare l’inserimento delle compagini, dopo che i parametri sono stati resi noti. Tuttavia, la posizione della Federazione resta la stessa e l’incontro che ci sarà tra ...

Seconde squadre a rischio rinvio : sei club di A chiedono lo slittamento : Sei club di Serie A - Juventus, Inter, Napoli, Roma, Atalanta e Torino - stanno partorendo l'idea di chiedere alla Federcalcio il rinvio dell'introduzione delle Squadre B alla prossima stagione. È ...

Sei club di Serie A pronti a chiedere il rinvio per le Seconde squadre : Sei club di Serie A stanno pensando di chidere alla Figc il rinvio per l'inizio del progetto seconde squadre. L'articolo Sei club di Serie A pronti a chiedere il rinvio per le seconde squadre è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Seconde squadre - ad agosto si comincia : chi ci sarà? : Ad esempio, non si capisce se tra i 4 Over concessi non possano essere utilizzati calciatori che abbiano accumulato più di 50 presenze in tutte le Serie A del mondo o soltanto nella nostra. Fa una ...

Serie B - istanza alla Figc per eliminare la promozione delle Seconde squadre : La Serie B passa all'attacco sulle seconde squadre: obiettivo eliminare le promozioni. L'articolo Serie B, istanza alla Figc per eliminare la promozione delle seconde squadre è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lega Serie B : “la Figc deve chiarire che il progetto delle Seconde squadre deve essere limitato alla Lega Pro” : “La Figc deve chiarire che il progetto delle seconde squadre deve essere limitato alla Lega Pro”. La Lega B non cambia posizione e il presidente Mauro Balata nelle prossime ore invierà “un’istanza formale al commissario Fabbricini affinché la Federcalcio modifichi la delibera escludendo la possibilità che le seconde squadre vengano promosse in Serie B”. In caso contrario, ha aggiunto il presidente della Lega B, ...

Seconde squadre Italia : le regole per l'iscrizione al campionato : Arriva una grande novità nel mondo del calcio nostrano, i club potranno iscrivere le Seconde squadre nel campionato di Lega Pro, vediamo insieme quali sono i criteri che la disiplinano.

Ripescaggi Serie C - come funzionano? I criteri per Seconde squadre - retrocesse e vincenti dei playoff di Serie D. Regolamento e coefficienti : La Serie C 2018-2019 prevede la partecipazione di 60 Squadre: 56 formazioni sono già certe della partecipazione (ma dovranno confermare l’iscrizione nelle prossime settimane, sono possibili delle defezioni dell’ultimo momento), gli ultimi quattro posti (più eventualmente altri in caso di rinunce in corsa) saranno assegnati tramite i Ripescaggi. Ma come funzionano i Ripescaggi per la prossima Serie C? Di seguito il Regolamento ...

Seconde squadre - c'è il regolamento : così si calcolerà il ranking : La Figc ha ufficializzato il regolamento e dettato i parametri con i quali scrivere il ranking tra le società di Serie A interessate all'iscrizione di una Seconda Squadra nel prossimo campionato di Serie C. Il ranking...