Scuola | genitori e docenti Alleiamoci tutti per un unico fine | educare

Vaccini - per frequentare la Scuola basterà l'autocertificazione firmata dai genitori : La svolta con un provvedimento amministrativo a cui stanno lavorando i ministeri di Salute e Istruzione. Non sarebbe quindi più richiesta la documentazione della Asl la cui scadenza di presentazione era prevista per il 10 luglio

Dispersione Scuola - denuncia 86 genitori : ANSA, - TARANTO, 26 GIU - Nell'ambito dei servizi finalizzati al contrasto della Dispersione scolastica, i carabinieri del comando provinciale di Taranto hanno denunciato per inosservanza degli ...

Non mandano i figli a Scuola : denunciati i genitori : Nell'ambito dei servizi finalizzati al contrasto della dispersione scolastica, i Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Baiano hanno effettuato una serie di mirati controlli presso le scuole ...

SCUOLA/ Meno scartoffie - riunioni - genitori : la vera riforma è possibile : LEONARDO MARIA EVA, docente di storia e filosofia, sottolinea i punti positivi dell'ultimo articolo di Ernesto Galli della Loggia sulla SCUOLA, che in molti hanno invece stroncato

New Jersey - 12enne suicida per bullismo - i genitori : 'La Scuola non ha punito i colpevoli' : Rabbia e delusione traspare nelle parole della mamma e del papà della piccola Mallory Grossman, ragazzina di 12 anni che si è tolta la vita lo scorso giugno 2017 per via del bullismo che serpeggiava nella scuola da lei frequentata, la Rockaway Township Board of Education. I genitori Dianne e Seth Grossman hanno rilasciato alcune dichiarazioni al The Post, annunciando, dopo un anno di sofferenze, di aver deciso di far causa alla scuola nella ...

Bussetti : noi in giudizio contro i genitori violenti a Scuola : Il nuovo ministro: noi parte civile nei processi. Telefonini? «Decide ogni scuola». L’Invalsi «deve restare». Dubbi sul numero chiuso a Medicina: non dobbiamo perdere i ragazzi

Milano - genitori e istituzioni a braccetto contro la violenza sugli insegnanti a Scuola : L’episodio è accaduto a Vanzago-Pogliano, in provincia di Milano. Di recente, presso la scuola media Ronchetti è avvenuto l’ennesimo caso di violenza contro una docente. Fatti aberranti motivo di inciviltà e barbarie, che mai dovrebbero accadere all’interno di un istituto scolastico, in cui l’educazione, l’etica e la morale dovrebbero essere dei presupposti imprescindibili. I genitori […] L'articolo Milano, ...

La Scuola paritaria diventa statale - i genitori si mobilitano contro la delibera : “Vogliamo certezze sul futuro dei bambini” : “Siamo arrabbiati perché soltanto il 18 maggio siamo venuti a sapere che questa scuola è stata statalizzata, ciò significa che da settembre cambierà sia il personale ausiliario sia le maestre”. A parlare è Giusy Pappacena, mamma di un’alunna della Sant’Arialdo, scuola d’infanzia comunale di Baranzate, comune alle porte di Milano, che da settembre entrerà a far parte dell’Istituto statale Rodari. Giusy non è l’unica mamma a essere arrabbiata, tra ...

Bullismo a Scuola - pagano genitori e insegnanti. Ecco perché il loro ruolo è fondamentale : In una scuola italiana è accaduto l'inimmaginabile: i genitori e gli insegnanti, e cioè coloro che dovrebbero educare e istruire, rispettivamente, i figli e gli allievi offrendo loro l'esempio di ...

Scrisse ai genitori «mi odiate» e si lanciò dal tetto della Scuola. Padre e madre condannati a tre anni : Si lanciò dal tetto della sua scuola dopo avere scritto una lettera e girato un video con terribili accuse per i suoi genitori: «Mi odiate, non mi rimpiangerete». E' accaduto...

