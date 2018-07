Scrive a ladro - 'sto morendo - ti perdono' : ANSA, - VENEZIA, 18 LUG - "Questo è il mio ultimo viaggio con mia moglie, sto morendo di cancro, mi hai lasciato senza soldi e senza carta di credito, ma ti perdono". E' il passo più toccante di una ...

Scrive a ladro - 'sto morendo - ti perdono' : ANSA, - VENEZIA, 18 LUG - "Questo è il mio ultimo viaggio con mia moglie, sto morendo di cancro, mi hai lasciato senza soldi e senza carta di credito, ma ti perdono". E' il passo più toccante di una ...

Venezia - turista derubato Scrive al ladro. "Ho il cancro - era il mio ultimo viaggio" : Malato terminale, è stato derubato a Venezia nel suo ultimo viaggio con la moglie. Nella lettera, si rivolge all'autore del furto: "Nonostante tutto, ti perdono". L'ira di Zaia

Turista derubato a Venezia Scrive al ladro : 'Sto morendo di cancro - era il mio ultimo viaggio' : Malato di cancro, era arrivato a Venezia per un'ultima vacanza in compagnia della moglie. É stato subito derubato in vaporetto, da uno dei tanti borseggiatori che imperversano in città. Un'altra ...

'Sto morendo - era il mio ultimo viaggio' Turista derubato a Venezia Scrive al ladro : Una lettera al borseggiatore che durante una vacanza a Venezia gli ha portato via molto di più che il portafoglio. L'ha scritta il Turista statunitense Michael Veley per spiegare che quel viaggio era ...

"Sto morendo - era il mio ultimo viaggio" Turista derubato a Venezia Scrive al ladro : Il Turista statunitense, malato terminale, è stato derubato del portafoglio durante una vacanza a Venezia con la moglie

Derubato a Venezia - Scrive al ladro : “Sto morendo - era l’ultimo viaggio con mia moglie” : Un turista americano in vacanza con la moglie a Venezia è stato Derubato da qualcuno su un vaporetto. Gli hanno portato via soldi, documenti e carta di credito. L’uomo ha consegnato alle forze dell’ordine una lettera in cui si rivolge al ladro: “Prego per te affinché tu ti allontani da questo peccato che ferisce le persone innocenti”.Continua a leggere

Malato di cancro rapinato a Venezia Scrive al ladro : "Era il mio ultimo viaggio" : Quella visita a Venezia doveva essere il suo ultimo viaggio per Michael Veley, turista americano Malato terminale di cancro. La vacanza però è stata rovinata da un furto, avvenuto su un vaporetto mentre lui e la moglie erano intenti a...

Ladro pentito restituisce 385 euro quattro anni dopo il furto e Scrive alla derubata : 'Mi perdoni' : CONEGLIANO - Ha restituito tutto il maltolto a distanza di tanto tempo, forse non sopportando più quel senso di colpa che continuava a tormentarlo. E con tanto di scuse. Un gesto incredibile di un ...