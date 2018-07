Scompare da casa | trovato cadavere di un anziano

USA. Bimbo autistico di 6 anni Scompare di casa : trovato morto affogato in un lago : I genitori del piccolo Dalton Robertson avevano chiuso tutte le porte di casa , nei pressi di Dallas, ma il piccolo avrebbe trovato una chiave e si sarebbe allontanato. Qualche ora dopo il suo corpicino è stato trovato dai sommozzatori in uno stagno poco distante.Continua a leggere

Bimba di due anni Scompare da casa - per 36 ore il suo cane Pit Bull l’ha protetta e poi ha guidato i soccorsi : Charlee Campbell era con la nonna quando è scomparsa nel nulla. La piccola di due anni si è allontanata dalla casa a Lebanon Junction, vicino a Louisville, in Kentucky. Per un giorno e mezzo i suoi genitori e la nonna hanno temuto il peggio. Hanno sporto denuncia alla polizia e hanno fatto scattare le ricerche, ma della piccola non c’erano tracce...