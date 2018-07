Scherma | Paolo Pizzo | “La condizione non è ottimale ma io ci provo Mi ispiro a Roger

Scherma - Mondiali 2018 : i favoriti nella spada maschile. Paolo Pizzo prova a difendere il suo titolo : Manca ormai pochissimo all’inizio dei Mondiali di Scherma in programma in Cina a Wuxi. Tra le gare più incerte della rassegna iridata c’è sicuramente quella individuale della spada maschile. Sono davvero tanti i protagonisti che ambiscono a salire sul gradino più alto del podio, come fece lo scorso anno Paolo Pizzo. Il siciliano è tornato in pedana ai Giochi del Mediterraneo dopo un lungo infortunio e proverà a difendere il titolo ...

Scherma - Mondiali 2018 : i convocati dell’Italia. C’è Paolo Pizzo - novità Alice Clerici : Si avvicina l’ultimo appuntamento dell’anno per quanto riguarda la Scherma internazionale, il più importante di questo 2018: i Mondiali di Wuxi, in terra cinese. Oggi la Federazione Italiana ha annunciato i convocati per la manifestazione iridata: poche le novità, c’è ovviamente Paolo Pizzo pronto a difendere il suo titolo, per quanto riguarda la prova a squadre di spada spazio ad Alice Clerici. I nomi noti ci sono tutti: da ...

Scherma - Giochi del Mediterraneo 2018 : l’Italia vuole recitare un ruolo da protagonista. Paolo Pizzo guida la spedizione azzurra : Dal 22 Giugno all’1 Luglio si terranno a Tarragona (Spagna) i Giochi del Mediterraneo 2018. L’Italia vuole assolutamente recitare un ruolo da protagonista e punta alla conquista del medagliere. Tra le discipline di punta per la spedizione azzurra c’è sicuramente la Scherma. Saranno quattro le gare in programma in questa edizione dei Giochi: spada maschile e femminile, sciabola femminile e fioretto femminile. Tutti gli azzurri ...

Scherma - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Paolo Pizzo guida la spedizione azzurra : Dal 22 Giugno all’1 Luglio si terranno a Tarragona (Spagna) i Giochi del Mediterraneo 2018. L’Italia vuole assolutamente recitare un ruolo da protagonista e punta alla conquista del medagliere. Tra le discipline di punta per la spedizione azzurra c’è sicuramente la Scherma. Saranno quattro le gare in programma in questa edizione dei Giochi: spada maschile e femminile, sciabola femminile e fioretto femminile. Andiamo ad ...

Scherma - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Paolo Pizzo guida la spedizione azzurra : Dal 22 Giugno all’1 Luglio si terranno a Tarragona (Spagna) i Giochi del Mediterraneo 2018. L’Italia vuole assolutamente recitare un ruolo da protagonista e punta alla conquista del medagliere. Tra le discipline di punta per la spedizione azzurra c’è sicuramente la Scherma. Saranno quattro le gare in programma in questa edizione dei Giochi: spada maschile e femminile, sciabola femminile e fioretto femminile. Andiamo ad ...

Scherma - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia. C’è Paolo Pizzo : Dal 22 Giugno all’1 Luglio si terranno a Tarragona (Spagna) i Giochi del Mediterraneo 2018. L’Italia vuole assolutamente recitare un ruolo da protagonista e punta alla conquista del medagliere. Tra le discipline di punta per la spedizione azzurra c’è sicuramente la Scherma. Saranno quattro le gare in programma in questa edizione dei Giochi: spada maschile e femminile, sciabola femminile e fioretto femminile. Tutti gli azzurri ...