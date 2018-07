Scandalo Serie A e Serie B | le prime indiscrezioni sulle sentenze | retrocessioni

calcioweb.eu

: Scandalo #Serie A e #SerieB, le prime indiscrezioni sulle sentenze: retrocessioni, penalizzazioni e ripescaggi, rib… - CalcioWeb : Scandalo #Serie A e #SerieB, le prime indiscrezioni sulle sentenze: retrocessioni, penalizzazioni e ripescaggi, rib… - IlBabs : @FIGC Voi oggi, con questa decisione, avete decretato la definitiva morte del calcio italiano. Fate e disfate voi s… - NeroAzzurroTW : Scandalo in serie A, al momento due società (Chievo e Parma) rischiano la retrocessione per illecito sportivo e plusvalenze fittizie. -

(Di mercoledì 18 luglio 2018)nelle ultime ore per i campionati diA eB, in particolar modo sono iniziati i processi di Parma e Chievo, le richieste della Procura sono state pesanti soprattutto per il Chievo, chiesti 15 punti di penalizzazione e quindi la retrocessione inB, per il Parma due punti nello scorso campionato (anche in questo caso la retrocessione) oppure sei punti di penalità nel prossimo campionato. Lesono previste tra venerdì 20 e martedì 24 luglio. Ma proviamo ad anticipare quelle che potrebbero essere le. Il Chievo ha provato a tirarsi fuori chiedendo l’improcedibilità del processo a suo carico, niente da fare. Il Chievo è la squadra che rischia seriamente la retrocessione, bastano 6 punti per sancire la retrocessione, considerando la richiesta di 15 punti la sentenza di primo grado dovrebbe essere sfavorevole e Chievo che dovrebbe ...