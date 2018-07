Sbk | Sykes | «Ho bisogno di nuove sfide» e annuncia divorzio con Kawasaki

Sbk – Sykes e Kawasaki si dicono addio : nuovi obiettivi per l’inglese : Si separano le strade di Tom Sykes e Kawasaki : arriva l’ufficialità, le parole dell’inglese E’ durata nove anni la collaborazione tra Sykes e Kawasaki , ma adesso, le strade sembrano separarsi: la casa giapponese ha comunicato oggi che al termine della attuale stagione di Superbike si diranno addio . L’arrivo di Rea in Kawasaki è stato fatale per Sykes : dall’arrivo dell’irlandese infatti, il 32enne inglese ...

DIRETTA Sbk 2018 / Superbike info streaming video e tv : Sykes in pole position! Griglia di partenza Donington : DIRETTA Sbk 2018 : Superbike info streaming video e tv, orario e risultato live di Super pole e gara-1 del Gp Gran Bretagna a Donington : cronaca e vincitore (oggi sabato 26 maggio)(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 12:31:00 GMT)

Il Campione in carica Jonathan Rea si impone, con la Kawasaki ZX-10RR del Kawasaki Racing Team WorldSBK, in Gara 1 a Imola. Nonostante le statistiche fossero favorevoli ai piloti della Ducati, che qui ha vinto le ultime quattro gare disputate con Chaz Davies, il pilota inglese della casa di Akashi non ha commesso errori e […]