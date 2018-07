Saviano vs Salvini sulla foto choc Eccitato da bimbi morti in mare

Saviano CHOC : “SALVINI - TI ECCITANO BIMBI MORTI IN MARE?/ Risposta del Ministro : “una carezza e una querela” : Roberto SAVIANO contro Matteo Salvini, ultimo attacco CHOC : "ti ECCITANO vedere i BIMBI MORTI in MARE? ". Caso Open Arms e foto migranti annegati: " Ministro Malavita, assassino!"(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 20:57:00 GMT)

Saviano choc contro Salvini : “ti eccitano bimbi morti in mare?”/ Caso Open Arms “Ministro Malavita - assassino" : Roberto Saviano contro Matteo Salvini , ultimo attacco choc : "ti eccitano vedere i bimbi morti in mare?". Caso Open Arms e foto migranti annegati: "Ministro Malavita , assassino!"(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 19:35:00 GMT)

Nuovo scontro Saviano -Salvini su Twitter - e il ministro annuncia querela : Nuovo battibecco online tra Roberto Saviano e Matteo Salvini, e questa volta il ministro dell'Interno annuncia querela. Il motivo è l'ultimo post su Twitter dello scrittore, che dà a Salvini del " ministro della Mala Vita", in una foto che vede affianco al titolare del Viminale il ministro di Giustizia Bonafede. Il ministro della Mala Vita dice che i 67 migranti a bordo della Diciotti non sbarcheranno a ...

Saviano-Salvini - la decisione del ministro dell’Interno : Continua il botta e risposta tra Roberto Saviano e Matteo Salvini. Il rapporto tra il ministro e lo scrittore e giornalista, ormai è noto, non è mai stato facile. Tutto era iniziato poche settimane fa quando Saviano aveva attaccato duramente il ministro per la sua politica sull’immigrazione e sulle Ong che operano nel Mediterraneo. La risposta di Salvini non si era fatta attendere anzi, ci era andato giù pesante, arrivando a ipotizzare la ...