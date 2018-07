Saviano | Mai viste le querele di Salvini E lui lo accontenta | depositata la

Migranti : Di Maio - Saviano? pregiudizi su governo : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Io e Saviano abbiamo avuto alti e bassi. In generale l’atteggiamento nei confronti del governo che è di grande pregiudizio” sul tema Migranti. Lo ha detto Luigi Di Maio a In Onda su La7. Ma è “un’ingiustizia”, ha spiegato, perchè “noi stiamo continuando a salvare le persone in mare, facciamo operazioni di salvataggio e lo facciamo da soli”. L'articolo ...

"Saviano? Mai stato a Scampia" L'attacco del prete anti-camorra "Servono testimoni non maestri" : Duro attacco di don Aniello Manganiello, parroco per venti anni a Scampia, contro Saviano. " Qui lo scrittore simbolo dell'anticamorra lo hanno visto soltanto in tv. Ciò significa che si può scrivere di camorra senza conoscere concretamente il fenomeno Segui su affaritaliani.it

"Scorta a Saviano : Di Maio se ne lava le mani" : 'Di Maio non può lavarsi le mani davanti a un caso che non riguarda solo la persona di Saviano, ma l'intero atteggiamento del Governo di fronte alla criminalità organizzata'. Lo ha affermato la ...

Notizie del giorno : Salvini-Saviano - Macron-Di Maio : Notizie del giorno: Salvini ha dichiarato in tv che potrebbe essere tolta la scorta allo scrittore Roberto Saviano. Continuano gli screzi tra il presidente francese Macron e il governo italiano. Notizie del giorno: Salvini-Saviano Il ministro dell’Interno Salvini ha dichiarato in tv che potrebbe essere tolta la scorta allo scrittore Roberto Saviano: “saranno le istituzioni a valutare se corra qualche rischio perché mi pare che passi molto tempo ...

M5s - Di Maio frena le proteste : “Subalterno a Lega? Nessuno me lo ha detto”. E a Salvini : “Saviano? Obiettivo è contratto” : Basta “piagnistei”. Una volta arrivati al governo, serve cambiare “il Paese, non il Movimento 5 Stelle”. Pochi avvertimenti, da parte di Luigi Di Maio, di fronte ai gruppi pentastellati riuniti alla Camera dei deputati per l’assemblea congiunta. Ma quanto basta per sedare subito l’insofferenza da parte dell’ala ortodossa nei confronti del leader. Per stroncare le accuse di subalternità alla Lega. Così ...

Il supplente - Saviano e Maionchi in cattedra : “Cosa succederebbe se Roberto Saviano fosse il nuovo professore di storia?” Inizia così Il supplente, nuovo programma di Rai Due in onda ogni mercoledì in prima serata. Si tratta di un format originale, ideato e prodotto dalla Palomar, la stessa casa di produzione di Montalbano, che, dopo i successi nel campo della fiction, ha deciso di rischiare creando – finalmente – qualcosa di nuovo anche nel campo dell’infotainment. Il supplente è una ...

Il Supplente al via su Rai2 con Roberto Saviano e Mara Maionchi : chi salirà in cattedra il 20 giugno? : L'appuntamento con Il Supplente è fissato per oggi, 13 giugno, e non ci saranno ulteriori slittamenti. Il docu-reality è pronto a scontrarsi con lo speciale Mondiali in onda questa sera e fa salire in cattedra due volti noti della tv (e non solo) e molto amati dal pubblico e dai giovani. Da una parte avremo Roberto Saviano e la sua storia sui ragazzi di Paranza, giovani 15enni che si danno allo spaccio e alla malavita, che arrivano a ...

Roberto Saviano accoglie il "governo del cambiamento" con un vecchio video di Di Maio : "Mai con la Lega Nord" : Sulla sua pagina Facebook, Roberto Saviano accoglie il "governo del cambiamento" postando un video in cui il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio con nettezza prendeva le distanze dalla Lega. Lo scrittore napoletano promette così di fare battaglia al nuovo esecutivo, partendo proprio dall'incoerenza del conterraneo ministro del Lavoro. "Io sono del sud - sottolineava Di Maio nei 27 secondi di video - io sono di Napoli, faccio parte ...