Sassuolo | arriva un giocatore dal Chelsea

Sassuolo - arriva Boateng : contratto biennale per l’ex Milan : arriva Boateng- Kevin Prince Boateng torna in Italia dopo l’esperienza in Germania all’Eintracht Franocoforte. L’ex Milan, stando a quanto appreso dai colleghi della “Gazzetta dello Sport”, firmerà un contratto biennale con il Sassuolo. ACCORDO RAGGIUNTO Accordo totale tra il giocatore e il club neroverde. Boateng arriverà presto in Italia per le visite mediche e mettere […] L'articolo Sassuolo, arriva ...