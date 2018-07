Sarri | De Laurentiis? I miei silenzi non capiti

Sarri - De Laurentiis?Sbagliato entrambi : Per me questa è una sfida difficile ma affascinante, qui ci sono i migliori allenatori del mondo e i giocatori più forti, quindi so che sarà una sfida estremamente difficile. Come mi presento? Vorrei ...

Chelsea - Sarri chiarisce lo strappo con De Laurentiis : 'Error : i da entrambe le parti' : 'Per me è una sfida difficile ma affascinante, so che sarà difficilissimo qui perché ci sono gli allenatori e i giocatori più forti del mondo'. Lo dice Maurizio Sarri nella sua prima conferenza da ...

Sarri al Chelsea - ma prima una strana imposizione di De Laurentiis : la clausola “anti big del Napoli” : Abramovich e De Laurentiis hanno trovato l’accordo per l’approdo di Sarri al Chelsea, con tanto di clausola che tutela il Napoli in chiave mercato Sarri al Chelsea, affare fatto. Una lunga trattativa quella che ha visto protagonista il tecnico, il Chelsea di Abramovich e la sua ex squadra, il Napoli. prima dell’esonero di Conte e dell’arrivo di Sarri al Chelsea infatti, sono passati diversi giorni di calde ...

Napoli - carica Ancelotti e De Laurentiis per vincere contro la Juve di Cristiano Ronaldo : “abbiamo più fame - Sarri è stato grande e continueremo con la sua filosofia” : Carlo Ancelotti torna in Italia, sulla panchina del Napoli dopo aver vinto praticamente tutto in giro per il mondo. “Il Napoli ha creduto nelle mie capacità – ha detto oggi alla sua prima conferenza stampa di presentazione nel teatro di Dimaro-Folgarida, dove la squadra azzurra è in ritiro – e io avevo voglia di tornare in italia e ho deciso di sposare un progetto interessante ed una società che ha voglia di crescere e ...

Napoli - De Laurentiis : “Sarri e Jorginho al Chelsea? Accordo vicino” : “Vicenda Sarri? Diciamo che è in dirittura d’arrivo, i miei avvocati hanno stilato un testo e lo hanno sottoposto ai suoi avvocati, ora dipende da lui. Jorginho? Lui è un ottimo giocatore, ma non era un’imprescindibile per Ancelotti. Noi avevamo chiuso la trattativa con il Manchester City 15 giorni fa, ma ora si è inserito il Chelsea che lo pagherà di più, e anche il ragazzo preferisce Londra a Manchester. Comunque ...

De Laurentiis : Vicenda Sarri in dirittura - Jorginho a Londra e su Cavani... - Calcio : Cavani? E' il Calcio del lunedì al bar dello sport, se dovessimo solo assecondare i tifosi non vinceremmo mai nulla'. Stefano Grandi

De Laurentiis : "Hamsik da lunedì costa 40 mln. Sarri a Londra? E chi lo dice? Ruiz è nostro" : Il presidente del Napoli fa il punto sul mercati. "Areola o Meret in porta: Per me pari sono, vedremo chi la spunta"

Napoli - De Laurentiis : 'Areola? Ho anche altri tre nomi. Sarri al Chelsea - siete sicuri?' : ROMA - Il presidente De Laurentiis voleva parlare solo dello stadio al termine del vertice in Prefettura sul San Paolo, ma alla fine si è lasciato andare e ha dato qualche indicazione importante sul ...

NAPOLI - AURELIO DE LAURENTIIS/ “5 acquisti in arrivo - Sarri non lo sento più - rifiutati 50 milioni per Chiesa" : NAPOLI, AURELIO De LAURENTIIS: “Per Ruiz manca solo l’ok, trattiamo Lainer, offerti 60 milioni per Alisson". Scatenato il patron dei partenopei sul calciomercato in arrivo(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 11:37:00 GMT)