Sardegna | soccorso in mare | elicottero AW139 per la Guardia Costiera

Sardegna - inaugurato l’elisoccorso regionale : a bordo il Cnsas : E’ stato ufficialmente inaugurato in Sardegna il servizio di elisoccorso regionale, che opera con successo dal primo luglio. Si tratta una novità di grande rilievo, per garantire interventi di soccorso, spesso salvavita, per gli abitanti dell’isola ma anche per i numerosi turisti che frequentano ogni anno coste ed entroterra. Il servizio è operato in stretta collaborazione con gli uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Il ...

Sardegna : a Decimomannu potenziato il servizio di Ricerca e Soccorso : Con l’arrivo questa mattina di 1 elicottero AW139 sull’aeroporto militare di Decimomannu (Ca), sede del Reparto Sperimentale e di Standardizzazione al Tiro Aereo dell’Aeronautica Militare, è iniziata ufficialmente l’attività operativa della 4ª Sezione Elicotteri del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. La nuova componente aerea della Guardia Costiera opererà in Sardegna con mezzi, equipaggi e ...

George Clooney - incidente in scooter in Sardegna : ricoverato al pronto soccorso : George Clooney vittima di un incidente stradale in Sardegn a: è stato trasportato in ospedale mentre la polizia stradale sta verificando la dinamica dell'incidente. Lo rivela il settimanale 'Chi'. L'...

