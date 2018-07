Sant' Elpidio | Città Medioevo nel segno del ' Decameron'

Porto Sant'Elpidio. "I teatri del mondo" arriva alla 29esima edizione - domani il via con anteprima a Villa Baruchello e spettacolo a Villa ... : Nei 9 giorni di programma saranno proposti almeno 4 spettacoli al giorno, 3 laboratori di espressività teatrale, letture animate e musica dal vivo. Il sindaco Nazareno Franchellucci ha confermato che ...

Sant'Elpidio a Mare. Venerdì 6 luglio l'appuntamento con Casette Summer Street : Durante il pomeriggio e la sera di Venerdì 6 luglio la piazza sarà animata da performance live, spettacoli di arte di strada, concerti, mostre e l'ottimo cibo delle attività locali , Pizzeria La ...

Laboratori - contest - mostre e molto altro. Al via a Porto Sant'Elpidio la 29esima edizione de "I Teatri del Mondo - Festival Internazionale ... : Ogni giorno in cartellone 4 spettacoli dedicati ai ragazzi , 2 in Pineta Nord e 2 a Villa Murri, , 3 Laboratori di espressività teatrale, manualità, musica, scienza e scrittura, 2 letture animate , ...

Torna 'Non a voce sola' - tappe anche a Sant'Elpidio a Mare e Montegranaro : ... Heidelberg, Austin e New York, ma anche la prima studiosa ad essersi occupata in Italia della Storia delle Donne nell'Antichità come scienza autonoma. Cercando proprio le origini a livello di ordine ...

Porto Sant'Elpidio. Investimento in via Marina - arriva l'eliambulanza. IN AGGIORNAMENTO : Attimi di paura questa mattina in Via Marina a Porto Sant'Elpidio, nella zona meridionale della città. Per cause ancora in corso di accertamento, una persona è stata investita da un mezzo. Sul posto ...

Mancinelli fa il bis - resta sindaco ad Ancona A Falconara vince Stefania Signorini Porto Sant'Elpidio conferma Franchellucci : Ancona - Valeria Mancinelli fa il bis e si conferma sindaco di Ancona. Qui il centrosinistra vince 'perché ha pensato alla città, ai bisogni della gente. La politica non ha pensato a se stessa'. Testa fino all'ultimo voto a Falconara, dove alla fine Stefania Signorini , 50,28%, 57 voti più dell'avversario, conferma la guida di centrodestra della città. ...

Porto Sant'Elpidio. Spina - Fioschini - Battilà e l'ipotesi "assessori a progetto" : la Vallati come Di Maio - ecco la squadra di governo a 5 ... : ... smart city, semplificazione amministrativa, trasparenza, innovazione e strategia di sviluppo - sport e tempo libero - coordinamento grandi eventi - commercio 'Preciso che questo è un punto di ...

Omicidio di Porto Sant’Elpidio : scarcerato Giuseppe Valentini - l’uomo che ha ucciso la moglie : Giuseppe Valentini, l'uomo di 78 anni che due giorni fa ha ucciso a colpi di fucile la moglie Silvana Marchionni a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, è stato scarcerato dal momento che non sussiste alcun pericolo di fuga né di reiterazione del reato.Continua a leggere

Tragedia di Porto Sant'Elpidio - interviene la Commissione Pari Opportunità della Provincia di Fermo : "Infittire la rete sociale di sostegno ... : "I recenti gravi fatti di cronaca, e in particolar modo quello che ha sconvolto la comunità di Porto Sant'Elpidio, dove si è perpetrato l'ennesimo femminicidio ai danni di una donna per mano del proprio coniuge, ci costringono ...

CASAPULLA - Processione - spettacoli musicali e show pirotecnici : entra nel vivo la festa patronale dedicata a Sant'Elpidio Vescovo. ECCO IL PROGRAMMA : CASAPULLA. Cresce l'attesa a CASAPULLA per la tradizionale festa patronale dedicata a Sant'Elpidio Vescovo. Il ricco PROGRAMMA stilato dal comitato organizzatore entrerà nel vivo a partire dai ...

Porto Sant’Elpidio. Giuseppe Valentini ha ucciso la moglie Silvana Marchionni : Femminicidio nelle Marche. Giuseppe Valentini di 77 anni ha sparato tre fucilate alla moglie. La vittima è Silvana Marchionni di 75

Spara con un fucile alla moglie e la uccide : tragedia familiare a Porto Sant'Elpidio : Spara alla moglie con un fucile e la uccide: è accaduto in un'abitazione della contrada Pian di Torre di Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. Protagonista...