Sanità | Zaia incontra Grillo su punti nascita in Veneto

Sanità : Zaia - i punti nascita non si toccano : Padova, 16 lug. (AdnKronos) – “Io ho sempre difeso i punti nascita. Questo è un effetto del decreto della Lorenzin che ha ormai quasi tre anni e in Veneto, nonostante questa volontà messa nero su bianco di chiudere tutti i punti nascita al di sotto dei 500 parti in Veneto, non se n’è chiuso uno”. Lo ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia rispondendo alle domande dei giornalisti in occasione ...

Sanità : Zaia inaugura nuovo punto di primo intervento a Cavallino- Treporti (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – In altre realtà turistiche come Caorle e Bibione, dove sono attivi PPI analoghi a questo, i dati confermano la loro utilità: nel periodo maggio- settembre 2017 il PPI di Caorle ha registrato 4.328 accessi e il PPI di Bibione 5.665 accessi. In entrambi i casi il picco massimo è stato registrato a luglio e ad agosto con elevatissime percentuali di pazienti di lingua straniera. Il nuovo punto di primo ...

Sanità : Zaia inaugura nuovo punto di primo intervento a Cavallino- Treporti : Venezia, 2 lug. (AdnKronos) - “Ogni cambiamento, è naturale, porta qualche mal di pancia, come quando la programmazione regionale portò questo territorio nell’area di competenza dell’Ulss 4 Veneto Orientale. L’impegno era che Cavallino Treporti avrebbe avuto servizi e strutture sanitarie ancor più e

Sanità : Zaia - complimenti a ricercatori Università Verona per studio su tumori : Verona. 18 giu. (AdnKronos) - “Anche con questo studio l’Università di Verona conferma di essere un importante punto di riferimento di livello internazionale nel campo della ricerca, che resta un elemento imprescindibile nella lotta per sconfiggere i tumori. Ancora un risultato di grandissimo valore

Sanità : Zaia - al via studio su nuova organizzazione ai pronto soccorso : Treviso, 5 giu. (AdnKronos) – ‘Ho dato incarico ai tecnici di studiare una revisione del sistema di gestione dei pronto soccorso (basato sui codici bianco, verde, giallo e rosso ndr) che possa superare la prassi dei codici-colore per rendere più veloce la presa in carico e la cura al malato. Puntiamo a ridurre, se non eliminare, le attese, quanto meno quelle che non dovrebbero esserci. La perfezione non esiste, ma alla perfezione ...

Sanità : Zaia - al via studio su nuova organizzazione ai pronto soccorso (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Troppo spesso ‘ ha tenuto a sottolineare il Presidente della Regione ‘ quando si vuol alzare polveroni politici, la Sanità privata-convenzionata viene dipinta alla gente come un problema. Invece è tutto il contrario. Nel Veneto il rapporto con il sistema pubblico è virtuoso ed equilibrato: dove non arriviamo noi, arrivano loro e viceversa, e a guadagnarci è il paziente. Esempi virtuosi ...

Sanità : Zaia - da sentenza Consulta vittoria storica contro i tagli lineari (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "La Consulta ha quindi anche messo in guardia su ipotetici futuri tagli. Un’affermazione significativa, che riprende un’altra sentenza che definiva le priorità della spesa pubblica (la 169/2017 ancora su ricorso del Veneto), e tra queste la Sanità in primis. Insomma, non

Sanità : Zaia - da sentenza Consulta vittoria storica contro i tagli lineari : Venezia, 23 mag. (AdnKronos) – ‘Una vittoria storica. Non la si può definire diversamente”. Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia definisce la sentenza con la quale la Consulta ha decretato l’incostituzionalità del raddoppio surrettizio della durata di una manovra di finanza pubblica a carico delle Regioni ordinarie, dichiarando illegittima l’estensione al 2020 del contributo di 750 ...