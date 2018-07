Samsung Galaxy X si piegherà a portafoglio | lo conferma il Wall Street Journal

Samsung Galaxy Note 9 : Render Stampa e Foto Reali : Il Galaxy Note 9 di Samsung è ormai prossimo alla presentazione e conosciamo quasi tutto ma in rete continuano a spuntare Foto. Ecco una reale con display rotto ed un Render per la Stampa Rumors e Foto Reali del Galaxy Note 9. Ormai non ha più segreti Il Samsung Galaxy Note 9 è pronto a fare […]

Samsung Galaxy J8 (2018) riceve le patch di luglio - Galaxy Watch dovrebbe affiancare Galaxy Note 9 e lo smartphone Android Go si avvicina : Samsung Galaxy J8 (2018) e Galaxy Grand Prime Plus si aggiornano e ricevono le patch di sicurezza relative al mese di luglio, intanto si continua a parlare di Galaxy Watch, che dovrebbe essere presentato accanto a Galaxy Note 9, e del primo smartphone Android Go del produttore coreano, che dovrebbe essere praticamente pronto per essere presentato. L'articolo Samsung Galaxy J8 (2018) riceve le patch di luglio, Galaxy Watch dovrebbe affiancare ...

In partenza il 20 luglio il volantino Unieuro : nuovi prezzi per Samsung Galaxy S9 e Honor 9 Lite : Stiamo vivendo un periodo davvero caldo per tutti coloro che sono alla ricerca di un Samsung Galaxy S9, tra i protagonisti del volantino Unieuro in partenza il prossimo 20 luglio e valido fino al 29 del mese. Va detto che le offerte in ambito smartphone riguardano anche altri device, primo tra tutti il cosiddetto Honor 9 Lite, come potremo notare dall'approfondimento di oggi. Cerchiamo dunque di approfondire la questione per comprendere se c'è ...

Samsung Galaxy Note 9 : nuova immagine ufficiale/ La foto del nuovo phablet sudcoreano : Samsung Galaxy Note 9: nuova immagine ufficiale. La foto del nuovo phablet sudcoreano è stata mostrata in rete in queste ore: ecco le più interessanti novità(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 15:09:00 GMT)

Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2018) potrebbe essere più compatto del suo predecessore : Nuovo giorno, nuovo leak e questa volta si tratta di un render del presunto Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2018), la nuova proposta del […] L'articolo Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2018) potrebbe essere più compatto del suo predecessore proviene da TuttoAndroid.

Le patch di sicurezza di luglio 2018 sono in arrivo su Samsung Galaxy S9 e Galaxy S8 : Se qualche ora fa era Galaxy Note 8 ad aggiornarsi e guadagnare le patch di sicurezza di luglio, la stessa sorte tocca ora ai Galaxy S8 e Galaxy S9 L'articolo Le patch di sicurezza di luglio 2018 sono in arrivo su Samsung Galaxy S9 e Galaxy S8 proviene da TuttoAndroid.

Scimmiotato iPhone X da Samsung : ultimo video pubblicitario del Galaxy S9 : L'arrivo del Samsung Galaxy S9 negli Stati Uniti ha fatto subito prendere coscienza di un dato ai residenti: il sudcoreano garantisce, almeno sulla carta, una velocità di download più alte su rete cellulare più elevata rispetto a quella offerta da iPhone X. Un fattore che il colosso asiatico non poteva non sfruttare per lanciare una frecciatina delle sue alla mela morsicata, com'è spesso solita fare. La questione ha preso corpo nell'ultimo spot ...

Le ultime voci su Samsung Galaxy S10 parlano di cinque fotocamere - sensore sotto il display e tre dimensioni : Nuovi rumor sul conto di Samsung Galaxy S10, il Galaxy del decennale atteso per l'inizio del 2019. A parlare è l'analista Ming-Chi Kuo L'articolo Le ultime voci su Samsung Galaxy S10 parlano di cinque fotocamere, sensore sotto il display e tre dimensioni proviene da TuttoAndroid.

In pieno aggiornamento i Samsung Galaxy S6 - S6 Edge e S6 Edge Plus : che cambia con XXU6ERF5 : Tornano a farsi valere i Samsung Galaxy S6, S6 Edge e S6 Edge Plus, per quel che riguarda i modelli no brand Italia (versioni non griffate dagli operatori nazionali, con CSC ITV). Il firmware di riferimento è lo stesso per tutti e tre i dispositivi: XXU6ERF5 basato su Android Nougat 7.0, ed impreziosito dalla patch di sicurezza di giugno, oltre che ad una modifica relativa alla parte MODEM. All'interno della release non sembrano esserci altre ...

Samsung Galaxy Note 9 si mostra in due scatti reali : Samsung Galaxy Note 9 si mostra in due nuovi scatti trapelati sul web che vanno a confermare tutti i suoi lineamenti estetici. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 si mostra in due scatti reali proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 / Info e novità : integrato nello schermo il lettore di impronte digitali : Samsung Galaxy S10, Info e novità: integrato nello schermo il lettore di impronte digitali. Saranno tre le versioni disponibili per il nuovo smartphone dell'azienda sudcoreana.(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 18:31:00 GMT)

Ecco a voi Samsung Galaxy Note 9 in una foto per la stampa : fronte - retro e S Pen dorata : Samsung Galaxy Note 9 si mostra in una possibile immagine per la stampa: Ecco fronte, retro e S Pen del nuovo e attesissimo top di gamma di casa Samsung. L'articolo Ecco a voi Samsung Galaxy Note 9 in una foto per la stampa: fronte, retro e S Pen dorata proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S6 - S6 edge e S6 edge Plus si aggiornano con le patch di giugno : Samsung non si dimentica di Galaxy S6, Galaxy S6 edge e Galaxy S6 edge Plus e rilascia in Italia un nuovo aggiornamento software con le patch di sicurezza di giugno 2018. L'articolo Samsung Galaxy S6, S6 edge e S6 edge Plus si aggiornano con le patch di giugno proviene da TuttoAndroid.

Samsung - tre versioni per il Galaxy S10 e lettore d'impronta integrato nello schermo : Le indiscrezioni sul nuovo top di gamma in arrivo nei primi mesi dell'anno prossimo. Intanto il 9 agosto i coreani sveleranno il phablet Note 9