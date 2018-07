Sampdoria scatenata | i colpi in attacco potrebbero essere due | i dettagli

Sampdoria scatenata - in arrivo un 'regalo' del presidente Ferrero : Massimo Ferrero ha in serbo un grande colpo per la sua Sampdoria, in arrivo un acquisto di spessore per Giampaolo Sampdoria , Jankto è ad un passo. Secondo quanto rivelato da Skysport, il club doriano ...

Sampdoria scatenata - in arrivo un “regalo” del presidente Ferrero : Massimo Ferrero ha in serbo un grande colpo per la sua Sampdoria, in arrivo un acquisto di spessore per Giampaolo Sampdoria, Jankto è ad un passo. Secondo quanto rivelato da Skysport, il club doriano avrebbe raggiunto l’accordo con l’Udinese per il centrocampista ceco, il quale si è messo in luce nella passata stagione. L’affare si aggirerebbe attorno ai 15 milioni che andrebbero a rimpolpare le casse dell’Udinese ...

Calciomercato - Sampdoria scatenata : weekend caldissimo per Osti e Pradè : Sampdoria vivacissima in questa prima fase di Calciomercato, la dirigenza blucerchiata al lavoro per regalare gli innesti giusti a mister Giampaolo La Sampdoria vuole compiere un altro passo avanti nel proprio processo di crescita. La squadra di mister Giampaolo ha fatto vedere buone cose nella scorsa annata, ma serve un altro salto di qualità per stazionare nei primi pOsti della classifica. Il presidente Ferrero sta lavorando, assieme ad Osti e ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : mosse di Bologna e Spal - scatenata la Sampdoria : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Il Bologna al lavoro per la prossima stagione, l’obiettivo è quello di costruire una squadra competitiva e migliorare l’ultimo risultato conquistato. Un reparto pronto a subire cambiamenti è sicuramente la difesa, mosse nelle ultime ore. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ si lavora all’arrivo di Mattiello dall’Atalanta ed è stato chiesto Bonifazi al Torino, nel mirino ...