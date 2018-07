Sampdoria : il 27 luglio amichevole con il Mantova : La Sampdoria comunica che, in occasione della terza amichevole stagionale, affronterà il Mantova , squadra che milita nel campionato di Serie D. La partita, inizialmente programmata contro il Foggia, si terra’ il 25 luglio alle 17.30 presso il centro sportivo di Temu’.L'articolo Sampdoria : il 27 luglio amichevole con il Mantova sembra essere il primo su CalcioWeb.

Ritiri Serie A/ Roma - Milan - Inter - Juventus - Genoa e Sampdoria : in campo le big - oggi 9 luglio - : Ritiri Serie A: in vista della prossima stagione di campionato, oggi tornano in campo le big: Roma, Milan, Inter, Juventus, Sampdoria e Genoa