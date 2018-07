Samp | Ferrero da sindaco Genova

Calciomercato Sampdoria - scatta la caccia al sostituto di Zapata : tre i nomi sul taccuino di Ferrero : L’addio di Zapata con destinazione Atalanta spinge la Sampdoria a caccia del sostituto, sono tre i nomi che stuzzicano Ferrero e i suoi collaboratori La Sampdoria saluta Duvan Zapata, è fatta per il passaggio dell’attaccante colombiano all’Atalanta. Operazione da ventisei milioni di euro, quattordici di prestito biennale e diritto di riscatto fissato a dodici. LaPresse/AS Roma/Luciano Rossi Un colpo che apre adesso la ...

Sampdoria - il “profilo belga” citato da Ferrero ed una possibile uscita a sorpresa : Sampdoria alle prese con la ricerca del sostituto di Torreira, un ruolo chiave per la mediana di mister Giampaolo: le ultime novità Sampdoria coinvolta in diverse trattative di mercato nelle ultime ore. Come rivelato oggi anche dal patron Massimo Ferrero, la società è alla ricerca di un centrocampista e tra i profili vagliati c’è anche una pista belga. Sembra che tale calciatore citato da Ferrero, sia Giannelli Imbula, naturalizzato ...

Sampdoria - parla Massimo Ferrero/ Il presidente a tutto campo : voglio tenere Praet - Jankto è forte e Defrel... : Sampdoria, parla Massimo Ferrero. Il presidente a tutto campo sul calciomercato: voglio tenere Praet, Jankto è forte e Defrel ci piace. Se invece Zapata partisse...(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 12:30:00 GMT)

Sampdoria - Ferrero show : l’addio di Zapata - lo scambio offerto dall’Inter ed il caso Defrel : Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato delle mosse di calciomercato che Sabatini ed Osti stanno mettendo in atto Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, tra le pagine del Secolo XIX ha parlato del concitato mercato doriano. Dopo l’ottimo colpo Jankto, la squadra ligure sta proseguendo nella campagna di rafforzamento della rosa: “Servono due bestioni sulle fasce, un regista forte nel ruolo di Torreira, ...

Calciomercato Sampdoria - Ferrero alza la voce : attacco al Palermo : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria lavora sul mercato con l’intenzione di rinforzare la rosa da consegnare al tecnico Giampaolo, nel frattempo il presidente Ferrero ha deciso di alzare la voce nel mirino il Palermo come riportato ad il Secolo XIX: “Mi arrabbio perché La Gumina mi è stato segnalato da Osti tre mesi fa quando quasi nessuno lo conosceva, allora abbiamo preso i primi contatti con il Palermo e sembrava non ...

Sampdoria scatenata - in arrivo un 'regalo' del presidente Ferrero : Massimo Ferrero ha in serbo un grande colpo per la sua Sampdoria, in arrivo un acquisto di spessore per Giampaolo Sampdoria , Jankto è ad un passo. Secondo quanto rivelato da Skysport, il club doriano ...

Sampdoria - inibito il presidente Massimo Ferrero : i dettagli : Sampdoria, Massimo Ferrero è stato inibito dalla Procura Federale della Figc, ecco i motivi dell’inibizione al patron doriano Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero è stato inibito dalla Procura Federale della Figc per 15 giorni a causa di “una dichiarazione offensiva e denigratoria del movimento calcistico (e non solo) femminile, riferendosi ai calciatori della Sampdoria”. Questo quanto spiegato proprio dalla ...

Serie A Sampdoria : frasi sessiste - inibito Ferrero : GENOVA - Quindici giorni di inibizione per Massimo Ferrero e 5 mila euro di multa alla Sampdoria . Lo ha deciso la Procura Federale della Figc in merito alle dichiarazioni sessiste del presidente ...

Giampaolo applaude Ferrero : “Sabatini grande colpo per la Samp” : “Penso che Ferrero abbia fatto un grandissimo colpo, reputo Sabatini tra i migliori conoscitori di calcio”. L’allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo, commenta così l’arrivo di Walter Sabatini nel club blucerchiato come responsabile dell’area tecnica. “Ho avuto la fortuna di parlare con lui 4-5 volte e ho sempre sentito grande competenza. Ci siamo sentiti una volta in questo periodo, adesso partorirà ...

Sampdoria - Sabatini : “Giampaolo è quasi perfetto”/ “Ferrero? Per fortuna Romei e Osti ci controllano...” : Sampdoria, Sabatini: “Giampaolo è quasi perfetto. Ferrero? Per fortuna Romei e Osti ci controllano...”. Il nuovo responsabile dell'area tecnica si presenta in conferenza stampa(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 15:57:00 GMT)