Sammy Basso si laurea in Scienze Naturali | nuovo traguardo per il ragazzo che combatte

(Di mercoledì 18 luglio 2018)è il simbolo italiano della ricerca contro la Progeria (malattia dell'invecchiamento precoce) ed oggi, a 22 anni, ha coronato una delle tappe più importanti della sua vita,ndosi inall'Università di Padova. Nelle foto dell'evento,, con la corona d'alloro in testa, è ancora più sorridente di come non sia apparso in ogni sua apparizione pubblica."Ci sono persone che con le loro azioni sono da esempio per molti. È questo il caso di @che da anni si impegna per la #ricerca sulla #progeria. Oggisi èto in #all'università di Padova e noi gli facciamo i complimenti!" ha twittato l'ateneo dove insegnò anche Galileo Galiei.Oltre al suo impegno pubblico per la lotta alla progeria,non ha mai smesso di studiare. E i risultati si sono visti oggi, con ...