Sammy Basso è dottore | laurea in Scienze Naturali con 110 e lode Zaia | Orgogliosi

Sammy Basso si laurea in Scienze Naturali - nuovo traguardo per il ragazzo che combatte contro la Progeria : Sammy Basso è il simbolo italiano della ricerca contro la Progeria (malattia dell'invecchiamento precoce) ed oggi, a 22 anni, ha coronato una delle tappe più importanti della sua vita, laureandosi in Scienze Naturali all'Università di Padova. Nelle foto dell'evento, Sammy, con la corona d'alloro in testa, è ancora più sorridente di come non sia apparso in ogni sua apparizione pubblica."Ci sono persone che con ...

