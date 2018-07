Salvini vede Al Sisi al Cairo | Fare piena luce sull' omicidio Regeni

Salvini al Cairo vede al Sisi : 'Fare piena luce su Regeni' : Missione di Matteo Salvini in Egitto.Il ministro dell'Interno e vice premier ha incontrato questa mattina a Il Cairo il presidente al-Sisi e il ministro dell'Interno egiziano e nell'occasione ha ...

Salvini al Cairo vede al Sisi : fare piena luce su Regeni : Missione di Matteo Salvini in Egitto.Il ministro dell'Interno e vice premier ha incontrato questa mattina a Il Cairo il presidente al-Sisi e il ministro dell'Interno egiziano e nell'occasione ha rinnovato la richiesta di fare piena luce sull'omicidio dello studente italiano Guido Regeni. Lo riferisce il Viminale in una nota in cui si parla di "lungo e cordiale" colloquio che "ha ...

Migranti - Saviano : “Quanto gode il ministro a veder morire i bimbi?”. Salvini minaccia querela : Botta e risposta tra Roberto Saviano e Matteo Salvini sulla vicenda denunciata dall'ong Open Arms. Il giornalista: "ministro della Mala Vita, l'odio che ha seminato la travolgerà". Il vicepremier: "Merita una carezza e una querela".Continua a leggere

Matteo Salvini : 'Due Ong verso l'Italia? Fatica sprecata - qui non entrano. Rivedere il patto suicida di Renzi' : Colpo su colpo, giorno dopo giorno, affondo dopo affondo. Matteo Salvini prosegue la sua battaglia contro le Ong . La promessa è sempre la stessa: le navi delle Organizzazioni non governative non ...

I migranti trasferiti su due motovedette. Salvini : a Malta o in Libia | : Tutte le 450 persone arrivate sull'imbarcazione vicino a Lampedusa sono state trasbordate su navi di Gdf e Frontex. Otto sono state portate sull'isola siciliana per motivi sanitari. Polemiche tra ...

MONDIALI 2018 - Salvini VA ALLA FINALE/ Video - “Guferò la Francia : non mi va di vedere Macron che saltella” : MONDIALI, Matteo SALVINI vedrà la FINALE a Mosca, ma... “Se incontro Macron mi alzo e vado in curva”. Le dichiarazioni del ministro dell'interno, pronto a gufare i francesi(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 22:16:00 GMT)

Russia 2018 - Salvini : “Vado a Mosca a gufare la Francia. Non mi va di vedere Macron che saltella” : Alla festa della Lega di Barzago, in provincia di Lecco, il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha annunciato di andare a Mosca domenica per vedere la finale dei Mondiali di Russia. “Guferò la Francia” ha detto, “perché non mi va di vedere Macron saltellare”. L'articolo Russia 2018, Salvini: “Vado a Mosca a gufare la Francia. Non mi va di vedere Macron che saltella” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Salvini vede Seehofer : “Incontro positivo”. Ma sui movimenti secondari non c’è intesa : “Serve più collaborazione” : Un incontro “molto positivo”. E un nuovo vertice, tra circa due settimane, probabilmente a Milano. Tanto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, quanto l’omologo tedesco, Horst Seehofer, sono usciti dal bilaterale di Innsbruck, alla vigilia della riunione dei ministri dell’Interno europei, apparentemnete soddisfatti. Uno scambio “positivo” lo ha definito il leader della Csu, membro del governo Merkel, ...

